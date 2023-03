Volltrunkener Autofahrer gefährdet auf der A1 einen Lkw und prallt gegen Leitplanke

Von: Dierk Rohdenburg

© dpa

Wildeshausen – Ein volltrunkener Autofahrer gefährdete am Freitag einen Lastwagen auf der A 1 und konnte in Wildeshausen aus dem Verkehr gezogen werden.

Am Freitag, 17.März, gegen 15.40 Uhr wurde durch eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin aus Marl, die mit ihrem Auto auf der A1 zwischen Holdorf und Wildeshausen in Richtung Bremen unterwegs war, ein auffällig fahrender grauer SUV gemeldet. Das verdächtige Fahrzeug mit Osnabrücker Zulassung sei in Schlangenlinien gefahren und hätte durch die Fahrweise bereits einen LKW gefährdet und diesen nach rechts auf den Standstreifen abgedrängt. Nur durch Zufall sei es hier zu keinem Unfall gekommen. An anderer Stelle sei der SUV sogar mit der Mittelschutzplanke kollidiert, berichtete sie.

Das gemeldete Fahrzeug konnte dann durch einen Funkstreifenwagen der Autobahnpolizei Ahlhorn im Bereich Wildeshausen angehalten werden. Das Fahrzeug wies Unfallspuren von der Schutzplanke auf und der 63-jährige Fahrer aus dem Raum Osterholz stand merklich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab 1,73 Promille. Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Überfall auf Tankstelle

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Ganderkesee sucht die Polizei nach den Tätern und Zeugen des Vorfalls.

Am Donnerstag, 16. März, gegen 22 Uhr haben zwei bislang unbekannte Personen eine schwere räuberische Erpressung auf die Mitarbeiterin einer Tankstelle an der Stedinger Straße in Ganderkesee, Ortsteil Bookholzberg, verübt. Die beiden Männer hielten sich auf dem Tankstellengelände verborgen und warteten auf die 18-jährige Mitarbeiterin, welche im Begriff war, das Tankstellengebäude nach Betriebsschluss zu verschließen.

Die Täter forderten die Mitarbeiterin unter Vorhalt einer augenscheinlichen Schusswaffe auf, sich zurück in die Tankstelle zu begeben und Tabakware auszuhändigen. Unterdessen griffen die Täter nach der Wechselgeldkasse und erbeuten etwas Geld.

Täter flüchten in unbekannte Richtung

Nach der Tat flüchteten die Männer über das Tankstellengelände in unbekannte Richtung. Es ist nicht näher bekannt, ob sie zu Fuß unterwegs waren oder sich mit einem bereitgestellten Fluchtwagen entfernten.

Zur Beschreibung der Täter ist folgendes bekannt:

Beide Täter waren zwischen 20 und 25 Jahre alt und osteuropäischer Herkunft (dies ließ sich an dem Erscheinungsbild und dem Akzent ausmachen). Die Täter sind mit dunkler Oberbekleidung beschrieben worden.

Wer Hinweise zu den beiden Personen geben oder andere sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/ 9410 in Verbindung zu setzen.

Aufbrüche von Transportern

Mehrere Firmentransporter wurden in der Nacht zu Donnerstag, 16. März, in Großenkneten und Harpstedt aufgebrochen. In allen Fällen wurde hochwertiges Werkzeug erbeutet.

Wie die Polizei berichtet, drangen die unbekannten Diebe in der Zeit von Mittwoch, 19 Uhr, bis Donnerstag, 7 Uhr, gewaltsam über die Seitenschiebetüren der Kleintransporter ein.

Bei den Tatorten in Großenkneten handelt es sich um den Mittelweg, den Lüntjenweg sowie um die Straße „Im Dorf“. In Harpstedt wurde ein Transporter, der an der Wilhelm-Borchert-Straße abgestellt war, angegangen.

Der Tatzeitraum im Lüntjenweg kann auf Donnerstag von 0.30 bis 6.30 Uhr, eingegrenzt werden.

Insgesamt entstanden Schäden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Unklar ist, ob eine Bande unterwegs ist und die Taten der gleichen Gruppe zuzuordnen sind. Die Polizei Wildeshausen sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge und Personen wahrgenommen haben. Hinweise werden unter Telefon 04431/9410 entgegengenommen.