17 neue Warnsirenen für Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Neue Sirenen für Wildeshausen: So ähnlich dürften die Warnmelder aussehen. © Symbolfoto: dpa

Wildeshausen – Die Stadt Wildeshausen hat die Lieferung, den Aufbau und Betrieb von 17 Sirenen im gesamten Gemeindegebiet ausgeschrieben. Die Warnmelder müssen im nächsten Jahr installiert und spätestens ab dem 31. Dezember 2023 funktionstüchtig sein.

Die Zeit ist knapp bemessen, denn alle Abrechnungen müssen im Frühjahr 2024 vorliegen, da die Installation der Melder zu einem großen Teil aus dem Sonderprogramm Sirenen des Landes Niedersachsen bezahlt wird.

„Derzeit haben wir sechs Sirenen für die Feuerwehr im Wildeshauser Stadtgebiet und eine in Düngstrup“, erläutert Lutz Ertelt von der Stadtverwaltung. Es handele sich um die klassische E57 (Einheitssirene), wie sie an vielen Stellen anzutreffen sei und früher überall geheult habe. Da man in Deutschland vor rund 30 Jahren der Meinung war, dass sie – ebenso wie Luftschutzbunker – kaum noch nötig sind, wurden viele abmontiert. Wachgerüttelt durch Katastrophen wie das Ahr-Hochwasser mit vielen Toten, aber auch durch den Krieg in der Ukraine ist das Bewusstsein aber wieder geweckt worden, dass die Bevölkerung nicht nur durch Apps auf dem Mobiltelefon oder das Radio gewarnt werden darf.

Verschiedene Signale für unterschiedliche Warnungen

Der Sirenenton soll die Bevölkerung auf verschiedene Gefahrenlagen aufmerksam machen. „Welche Signale es gibt, werden wir kommunizieren, wenn die Anlagen stehen“, betont Ertelt.

Alle 17 neuen Warnmelder sollen freistehend installiert werden. Als Standorte im Stadtgebiet sind die Kreuzung Wohlder Weg/Niedersachsenweg, Bargloyer Weg/Weizenstraße sowie Katenbäker Berg/Hedwigstraße vorgesehen. Dazu kommen Standorte in den Bauerschaften Bargloy, Holzhausen, Aumühle, Heinefeld, Glane, Wiekau, Thölstedt, Hesterhöge, Lüerte, Kleinenkneten, Lohmühle, Pestrup, Bühren und Aldrup. „Die Sirenen sind zunächst nur für die Warnung der Bevölkerung gedacht“, erläutert Ertelt. An manchen Standorten sei es später vielleicht sinnvoll, auch den Einsatz für die Feuerwehr zuzuschalten. Die Kameraden erhielten ihre Benachrichtigung aber auch über den Meldeempfänger.

Die neuen Sirenen haben optisch kaum noch Ähnlichkeit mit den alten Modellen – wobei jetzt ja noch nicht klar ist, welcher Hersteller den Auftrag der Stadt erhält. Die elektronischen Modelle in Wildeshausen werden vier bis sechs Lautsprecher haben, sodass damit theoretisch auch Sprachdurchsagen möglich sind. Der Auftrag zur Ausschreibung der Installation der Sirenen ist vom Verwaltungsausschuss beschlossen worden. Nun hofft die Stadt auf Angebote, denn viele Kommunen im Bundesgebiet erneuern oder ergänzen gerade ihren Bestand. Die Installation selbst dürfte keine Probleme machen, da die Stadtverwaltung als Standorte nur eigene Flächen ausgesucht hat – und sich damit nicht mit Privatgrundstückseigentümern auseinandersetzen muss.