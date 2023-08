150.000 Euro teures WC am Burgberg: Moderne Toilette mit Fernsteuerung

Von: Dierk Rohdenburg

Im Bau: die neue Toilettenanlage am Burgberg. © dr

Wildeshausen – Ein neuer Abenteuerspielplatz mit Kletterburg, ein Multifunktionsplatz für Jugendliche samt Naturtribüne sowie Fitnessgeräten – und jetzt auch noch eine selbstreinigende öffentliche Toilette: Die Umgestaltung des Areals rund um den Burgberg läuft nach Angaben der Stadtverwaltung auf Hochtouren.

Immer wieder sei in der Vergangenheit der Wunsch nach einer öffentlichen Toilette laut geworden, heißt es von der Stadt. Bislang gebe es lediglich das WC in der Konzertmuschel, das nur während der dortigen Veranstaltungen zugänglich sei.

„Um dem Problem von Verschmutzung und Vandalismus vorzubeugen, haben wir uns für eine selbstreinigende Toilettenanlage aus Edelstahl entschieden“, erläutert Baudezernent Manfred Meyer in einer Presseinformation. Das zugrunde liegende System sei vom Marktführer „Sanitronics“ unter den Gesichtspunkten Vandalismus, Haltbarkeit, Komfort und Hygiene entwickelt worden und habe sich in der Praxis bewährt.

Anlage im Winter beheizt

Die im Winter beheizte Anlage besteht aus einem behindertengerechten Toilettenraum mit Waschbecken sowie einem Urinal-Toilettenraum mit Waschbecken. Auch ein klappbarer Wickeltisch ist vorhanden.

Das Urinal und der Toilettensitz werden nach Herstellerangaben nach jeder Benutzung automatisch mit einem biologisch abbaubaren Reinigungsmittel gereinigt und anschließend getrocknet. Mit Düsen wird zudem Wasser und Seife an der Wand entlang gesprüht, um sicherzustellen, dass der gesamte Schmutz entfernt wird. Nach jedem Gebrauch wird die Bodenreinigung automatisch aktiviert.

„Man betritt die Toilettenanlage gebührenfrei durch eine automatische Schiebetür aus Edelstahl“, teilt die Stadt mit. „Das Öffnen der Anlage von innen erfolge über einen Sensor neben der Schiebetür. Die Waschanlage ist ebenfalls mit berührungslosen Sensoren für Wasserhahn, Seifenspender und Händetrockner ausgestattet.

Die Automatik der Anlage verfügt darüber hinaus über einen Technikraum, der direkt mit dem Server der Herstellerfirma verbunden ist. Dadurch können Echtzeitdaten abgelesen und das Gerät ferngesteuert werden, um Störungen schnell und angemessen zu beheben.

Kosten für die Anlage: 150.000 Euro

„In der Außengestaltung gliedert sich die Toilettenanlage dank Gründach und Verkleidung mit Lärchenholzplatten in die Umgebung ein“, so Meyer über das Projekt.

Die Kosten für die neue Toilettenanlage betragen 115. 000 Euro. Gefördert wird die Maßnahme zu zwei Dritteln über das Programm „Lebendige Zentren“, aus dem Wildeshausen insgesamt Gelder in Höhe von rund sechs Millionen Euro für zahlreiche Maßnahmen am Wall, an der Hunte sowie für das Urgeschichtliche Zentrum bekommt. Mit der Fertigstellung der Toilettenanlage kann in etwa drei Wochen gerechnet werden.