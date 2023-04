138 Rezepte in zwei Jahren: Krankenkasse will 22.725 Euro für Medikamente zurück

+ © dr Eine Dötlingerin muss sich vor dem Amtsgericht in Wildeshausen verantworten © dr

Eine Dötlingerin hat in zwei Jahren in 138 Fällen Schmerzmittel von Ärzten erhalten. Deshalb erstattete die Krankenkasse Strafanzeige.

Wildeshausen – Wegen Betrugs ist eine in der Gemeinde Dötlingen lebende 26-Jährige vor dem Schöffengericht in Wildeshausen angeklagt. Sie soll in zwei Jahren in 138 Fällen Schmerzmedikamente, die zum Teil als Betäubungsmittel eingestuft sind, von verschiedenen Ärzten verschrieben bekommen und die Rezepte in Apotheken eingelöst haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, die Schmerzmittel zum Teil gehortet oder weitergegeben zu haben. Die Rechnungen belaufen sich laut Krankenkasse auf 25.250 Euro, von denen sie 90 Prozent, also 22 .25 Euro, zurückhaben möchte. Der Vorwurf: Die 26-Jährige habe sich einen Vermögensvorteil verschafft.

Die Taten ereigneten sich in der Zeit vom 17. Oktober 2019 bis zum 25. November 2021 unter anderem in Wildeshausen, Dötlingen, Hatten, Großenkneten, Ganderkesee Diepholz, Barnstorf, Rehden und Visbek.

Die Krankenkasse hatte Anzeige erstattet, weil sie die Rechnungen bezahlen musste. Am 25. November 2021 hatte die Wildeshauser Polizei bei einer Durchsuchung zwei Einkaufstüten mit Schmerzmitteln und Antidepressiva sichergestellt, die zum Teil bereits angebrochen waren.

Angeklagte will Schmerzmittel selbst verbraucht haben

Die Angeklagte wies in einer Erklärung die Betrugsvorwürfe zurück. Die Medikamente seien medizinisch notwendig gewesen. Sie habe vor zehn Jahren einen schweren Reitunfall gehabt und zwei Operationen hinter sich. Sie habe chronische Rückenschmerzen und die Diagnose Schilddrüsenkrebs erhalten. Weil Ärzte oft nur relativ geringe Mengen an Schmerzmitteln verschreiben, habe sie mehrere in kurzer Zeit aufgesucht. Zudem habe sie den Wohnort sehr oft gewechselt, sodass sie immer wieder neue Ärzte konsultiert habe. Dort, so die Angeklagte, habe sie stets ihre Vorgeschichte geschildert und erlaubt, dass die Mediziner alle Unterlagen bei anderen Ärzten einsehen können.

Richterin, Schöffen und Staatsanwalt hatten dennoch kritische Fragen: Warum die 26-Jährige Monate später dann doch wieder zum alten Arzt zurückgekehrt sei, wollten sie wissen. Wie es gekommen sei, dass sie ohne Führerschein an einem Tag bei zwei weit auseinander liegenden Praxen vorstellig wurde. Unerklärlich blieb auch, warum Rezepte eingelöst wurden, während die Angeklagte in stationärer Behandlung war, bei der sie sogar im Rollstuhl gesessen haben soll.

Acht Ärzte in sechs Wochen aufgesucht

In Extremfällen, so listete der Staatsanwalt auf, habe die Frau in sechs Wochen acht unterschiedliche Ärzte aufgesucht, bei denen sie immer das gleiche Medikament verschrieben bekam. Diese Mittel, so die Angeklagte, habe sie wegen ihrer starken Schmerzen gebraucht. Sie hoffe nun auf eine weitere Operation und eine Behandlung durch einen Schmerztherapeuten, die ihr das Leben erleichtern.

Vorher muss aber Klarheit zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft geschaffen werden. In einem Fortsetzungstermin möchte das Gericht nun die behandelnden Ärzte hören. Zudem soll die Vertreterin der Krankenkasse darüber aufklären, wie die Daten erfasst wurden.