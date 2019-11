1,16 Millionen Euro mehr für Kindergärten

Wildeshausen profitiert von Richtlinie

+ © dpa Für die Kindergartenbetreuung gibt es mehr Geld. © dpa

Wildeshausen – Die Betreuungssituation in Wildeshauser Kindergärten dürfte sich in absehbarer Zeit ein wenig verbessern. Die Stadtverwaltung berichtete im Ausschuss für Ordnung, Soziales und Familie, dass Wildeshausen im Förderzeitraum bis 2023 eine Summe von 1,16 Millionen Euro durch die Richtlinie Qualität in Kitas erhält, die für neue Kräfte in Gruppen für Kinder von drei bis sechs Jahren verwendet werden kann.