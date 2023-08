112 statt 56 Wohneinheiten „Vor Bargloy“

Von: Ove Bornholt

Ein- und Zweifamilienhäuser prägen das Neubaugebiet „Vor Bargloy“ in Wildeshausen bisher. Das könnte sich auf der Eckfläche, die an die Straßen „Bargloyer Heide“ und „Bargloyer Weg“ angrenzt, ändern. © Bornholt

Die Wildeshauser Stadtverwaltung schlägt eine Anpassung für das Neubaugebiet „Vor Bargloy“ vor. Dann könnten dort 112 statt 56 Wohneinheiten errichtet werden.

Wildeshausen – Die Wildeshauser Stadtverwaltung schlägt der Politik vor, die Bebauungsregeln für einen Abschnitt des Neubaugebiets „Vor Bargloy“ so zu lockern, dass dort mehr Wohnungen auf einem Grundstück entstehen können. Bisher ist pro angefangene 500 Quadratmeter nur eine Wohneinheit vorgesehen, künftig sollen es zwei sein. Bei konsequenter Umsetzung könnte dadurch die Zahl der Wohneinheiten verdoppelt werden.

Konkret geht es um die Eckfläche, die an die Straßen „Bargloyer Heide“ und „Bargloyer Weg“ angrenzt („WA2“). Während die außen liegenden Bereiche bereits vermarktet wurden, steht das für 28 Grundstücke im Innenbereich des Areals noch bevor. Diese sind zwischen 520 und 570 Quadratmeter groß. Nach derzeitigen Festsetzungen können dort maximal jeweils zwei, also insgesamt 56 Wohneinheiten entstehen. Wenn die Politik den Änderungen zustimmt, wären bis zu 112 Wohnungen in Vier-Parteien-Häusern möglich. Der Bauausschuss wird sich in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause am Donnerstag, 31. August, ab 18.15 Uhr im Rathaus mit dem Thema befassen.

Abkehr von der bisherigen Planung

„Bei der anschließenden Vermarktung der 28 Grundstücke könnten seitens der Stadt unterschiedliche Vorgaben zur gewünschten Bebauung beziehungsweise Nutzung gemacht werden. Damit wird eine verträgliche Mischung im Gebiet erreicht, bei der auch die Erfordernisse an die Schaffung sozialen Wohnungsbaus Berücksichtigung finden können“, heißt es in der Sitzungsvorlage. Sofern Einzelhäuser mit mehr als vier Wohneinheiten zugelassen werden sollen, werde um ein Signal an die Verwaltung gebeten.

Bisher ist das Neubaugebiet durch Ein- und Zweifamilienhäuser geprägt. Das entspricht auch den ursprünglichen Plänen. In Richtung Osten sollte die Zahl der Wohneinheiten erhöht werden. Für den das Zentrum des Plangebietes bildenden Bereich „WA2“ wurde dementsprechend eine verpflichtende zweigeschossige Bauweise ohne Zulässigkeit von Staffelgeschossen mit Einzel- oder Doppelhäusern festgelegt.

Laut Sitzungsvorlage hatte die Verwaltung schon einmal vorgeschlagen, in dem genannten Bereich mehr Wohneinheiten pro Grundstück zuzulassen. „Im Laufe der Beratungen wurde dieser Gedanke verworfen und es wurde die aktuell gültige Festsetzung beschlossen“, heißt es in der Vorlage.

In den vergangenen Jahren hat es immer wieder Untersuchungen beziehungsweise Wohnungsprognosen gegeben, die der Stadt Wildeshausen bescheinigten, zu wenig kleine Wohnungen zu haben. Dieses Problem könnte mit 112 statt 56 Wohneinheiten zumindest etwas gemildert werden.