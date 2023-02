2.000 Jahre alte Siedlung in Wildeshausen entdeckt

Von: Dierk Rohdenburg

Abgesteckt mit Fähnchen: Archäologe Georg Precht zeigt, wo sich vor 2 000 Jahren ein Langhaus befunden hat. © Rohdenburg

Archäologen legen derzeit in Wildeshausen die Grundrisse einer rund 2.000 Jahre alten Wohnstätte frei.

Wildeshausen – Lange, bevor Waltbert im Jahr 851 die Alexanderreliquie ins Oldenburger Land brachte, und erst recht deutlich vor der Gründung der Wildeshauser Schützengilde im Jahr 1403 haben im Gebiet der heutigen Kreisstadt Großfamilien auf kleinen Höfen gelebt, gearbeitet und Tiere gehalten.

Nahe an der Hunte und offenbar auf leicht erhöhtem Gelände wohnten in der Zeit von Christi Geburt bis 200 Jahre danach Menschen im Bereich der Marschwiesen hinter der Kläranlage in festen Häusern, die mit Holzpfosten errichtet wurden. Das zeigen Funde, die in diesen Tagen von Archäologen des Büros „denkmal3D“ aus Vechta im Auftrag der Stadt freigelegt werden. Die Experten nehmen ein rund 8.400 Quadratmeter großes Gebiet im wahrsten Sinne des Wortes unter die Lupe.

Gebiet sollte eigentlich schon ausgebaggert sein

Bei dem Areal handelt es sich um einen Bereich im Überschwemmungsgebiet der Hunte, der schon im Herbst 2019 ausgebaggert werden sollte. Es sind Ausgleichsflächen für den Bebauungsplan 19 (Erholungs- und Freizeitzentrum Krandel). Eine Fußgängerin hatte jedoch bei laufenden Arbeiten im Februar 2020 einen Fund gemacht, der auf prähistorischen Wert schließen ließ. Daraufhin wurden die Arbeiten gestoppt und im Frühling 2020 eine erste Prospektion vorgenommen.

„Schon damals haben wir eindeutige Hinweise auf eine Siedlung gefunden“, berichtet Archäologe Georg Precht von „denkmal3D“.

Nach Angaben der Bezirksarchäologin Jana Esther Fries stand in der Zeit um Christi Geburt in dem Bereich mindestens ein Haus mit Pfahlgründungen sowie Gruben in dem Gebiet. „Es sind sogar Hausgrundrisse zu erkennen“, berichtete die Expertin. Dazu kämen jede Menge Scherben aus Keramik, bei denen es sich um Reste von Ess- und Kochgeschirr sowie von Vorratsbehältern handeln dürfte.

30 Meter langes Langhaus entdeckt

Von den 8.400 Quadratmetern, die untersucht werden sollten, müssen Precht und sein Team rund die Hälfte als Verlust einstufen, weil dort schon zu viel abgebaggert wurde. Bislang wurden von „denkmal3D“ 2.000 Quadratmeter vorsichtig abgeschoben, und so stießen die Archäologen unter anderem auf einen kompletten Hausgrundriss. Es handelt sich um die Spuren eines etwa 30 Meter messenden Langhauses mit Ställen, in dem nach Schätzungen Prechts bis zu 20 Personen einer Großfamilie mit Bediensteten gelebt haben dürften. Nicht weit davon entfernt finden sich Spuren von zwei Vier-Pfähle-Speichern, in denen die Bewohner ihre Vorräte lagerten.

Verfärbungen im Sand: Dort stand vor Jahrhunderten ein Holzpfeiler. © dr

„Wir haben hier schönen leichten Sandboden“, freut sich Precht. Da seien die Ausgrabungen deutlich leichter zu bewerkstelligen als im zukünftigen Baugebiet am Bargloyer Weg, wo er vergangenes Jahr aktiv war. Zudem könne man deutlich mehr an Funden dokumentieren.

Wann die Arbeiten in den Marschwiesen abgeschlossen sind, hängt von der Witterung ab. Sie sollen aber nach Möglichkeit noch in diesem Frühjahr beendet werden. Nach der Dokumentation dürfen die schweren Bagger wieder anrücken und die Ausgleichsfläche fertigstellen.