Schaden nach Brand beträgt 150.000 Euro

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Dichter Qualm drang aus der Küche. © Feuerwehr

Wildeshausen – Der Brand am Donnerstag um 7.30 Uhr in einem Haus an der Straße „Am Schullenkamp“ in Wildeshausen-Aumühle wurde durch einen technischen Defekt an einem Küchengerät ausgelöst.

Das teilte die Polizei am Samstag mit, nachdem Brandursachenermittler das Einfamilienhaus am Freitag untersucht hatten. Der entstandene Schaden wurde auf 150. 000 Euro geschätzt.

Wie berichtet war die Feuerwehr gegen 7.30 Uhr in die Landgemeinde Aumühle alarmiert worden. Die Bewohner konnten das Gebäude laut Polizeibericht eigenständig verlassen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Wildeshausen, Düngstrup und Dötlingen waren mit 55 Kräften vor Ort..

Beim Eintreffen des Einsatzleiters konnte eine starke Rauchentwicklung und Brandausbreitung festgestellt werden. Die Küche stand in bereits Vollbrand, und das Feuer drohte, sich auf das benachbarte Wohnzimmer sowie die Zwischendecke auszubreiten, sodass der Einsatzleiter auf Grund von benötigten Atemschutzgeräteträgern die Feuerwehren Düngstrup und Dötlingen nachalarmieren ließ.

Fünf Trupps unter Atemschutz im Einsatz

Insgesamt wurden fünf Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung und Kontrolle des weiteren Gebäudes auf weitere Brand-/Glutnester eingesetzt.

Nachdem der Einsatzleiter „Feuer aus“ geben konnte, wurde das Gebäude anschließend taktisch belüftet. Ingesamt waren die Feuerwehren drei Stunden im Einsatz. Weiterhin wurde das Brandobjekt durch den Energieversorger stromlos geschaltet. Das Haus konnte im Anschluss nicht mehr bewohnt werden. Die Nutzer sind anderweitig untergekommen.

Weitere Polizeimeldung von Samstag:

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schlugen unbekannte Täter eine Seitenscheibe eines geparkten BMW in der Braker Straße in Delmenhorst ein. Aus dem Innenraum wurde das Lenkrad und die Navigationseinheit entwendet. Der Schaden wird von der Polizei auf 2.500 Euro geschätzt.