Wildeshausen mit höchster Schuldnerquote im Landkreis

Von: Dierk Rohdenburg

Schulden im Landkreis Oldenburg: Die Lage hat sich etwas verbessert. © dr

Landkreis – Der Landkreis Oldenburg hat laut einer Analyse des Creditreform Schuldner-Atlasses im Weser-Ems-Raum hinter dem Landkreis Ammerland (6,74 Prozent) mit 7,21 Prozent die niedrigste Schuldnerquote.

Die Quoten bezeichnen den Anteil der Personen mit Negativmerkmalen (Nichtabgabe der Vermögensauskunft, Privatinsolvenzen, nachhaltige Zahlungsstörungen sowie unstrittige Inkasso-Fälle) im Verhältnis zu allen Personen ab 18 Jahren. Laut dieser Kriterien hat Wildeshausen erneut mit 9,18 Prozent die höchste Schuldnerquote im Landkreis Oldenburg. Allerdings hat sich auch dort die statistische Situation verbessert, denn die Kreisstadt lag 2021 noch bei 9,6 Prozent. Die Schuldnerquoten liegen in Hude bei 5,49 (2021: 5,67), in Wardenburg bei 6,5 (6,84), in Ganderkesee bei 6,58 (7), in Hatten bei 6,63 (6,69), in Dötlingen bei 6,95 (7,34), in Harpstedt bei 7,48 (7,73) und in Großenkneten bei 8,9 (8,7). Somit ist die Gemeinde Großenkneten die einzige Kommune, in der die Quote leicht gestiegen ist.

In der Region Ems sank die Schuldnerquote laut Creditreform auf 8,77 Prozent (2021: 9,1). In Niedersachsen wurden 8,62 Prozent errechnet.

Gute Rahmenbedingungen haben zur Rückgang geführt

Die Auskunftei stellt in ihrer Analyse fest, dass die guten Rahmenbedingungen auf dem Arbeitsmarkt zusammen mit den staatlichen Hilfsprogrammen, Ausgabenvorsicht und mangelnden Konsummöglichkeiten wegen der Corona-Pandemie zu einem nachhaltigen Rückgang struktureller Überschuldung beitragen. „Einerseits haben die Verbraucher ihre Ersparnisse aus den zwei Corona-Jahren zur Schuldentilgung und zur Entschuldung genutzt, was sich im deutlichen Rückgang der harten Überschuldung zeigt“, so Michael Bolte, Geschäftsführer von Creditreform Oldenburg in einer Pressemitteilung. „Andererseits haben die Corona-Einschränkungen einen Nachhol-Konsum gefördert, sodass bei vielen Verbrauchern jetzt ein finanzielles Polster fehlt, um die gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten langfristig auffangen zu können.“

Überschuldung liegt laut Creditreform vor, wenn eine Person die Summe ihrer Zahlungsverpflichtungen „in absehbarer Zeit“ nicht begleichen kann und ihm weder Vermögen noch andere Kreditmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Die zu leistenden monatlichen Gesamtausgaben übersteigen damit dauerhaft die Einnahmen.