Wiederholtes Fahren ohne Fahrerlaubnis: Polizist erkennt Missetäter, Gericht verurteilt ihn

+ © dpa Ein Wildeshauser, der immer wieder ohne Fahrerlaubnis Auto fährt, wurde nun verurteilt. © dpa

Weil er immer wieder ohne Fahrerlaubnis unterwegs ist, muss ein Wildeshauser nun mit einer härteren Strafe leben

Wildeshausen/Oldenburg – Manche lernen es einfach nicht: Immer wieder fährt ein 35-jähriger Wildeshauser mit seinem Auto, obwohl er schon lange keine Fahrerlaubnis mehr besitzt. Mittlerweile ist er bei der Polizei bestens bekannt, was auch zur jüngsten Verurteilung vor dem Amtsgericht der Kreisstadt beitrug. Der Mann wollte den Schuldspruch zwar nicht akzeptieren und legte Berufung beim Landgericht Oldenburg ein. Die höhere Kammer bestätigte am Mittwoch aber das Urteil aus Wildeshausen. Das lautete drei Monate Haft – allerdings für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

Die Sperrfrist für die Wiedererteilung einer Fahrerlaubnis legte das Landgericht auf drei Monate fest. Der Angeklagte ist einschlägig vorbestraft. Das war auch sein Problem bei der letzten bekannten Fahrt ohne Fahrerlaubnis in der Landgemeinde. Denn da war ihm im Januar 2021 ein Polizeibeamter entgegengekommen, der den Angeklagten eindeutig erkannt haben will. Der Polizist kannte den Wildeshauser aus früheren Verfahren.

Der Angeklagte indes bestreitet die Vorwürfe. Weil er schon längere Zeit keine Fahrerlaubnis mehr besitze, habe er einen Fahrer eingestellt. Der soll dann das Auto des 35-Jährigen gefahren haben. Nur: Der Polizei ist auch der angebliche Fahrer des Angeklagten bekannt. Der sei am Tattag aber nicht am Steuer gewesen, so der Zeuge. Die beiden seien gut auseinanderzuhalten. Der Angeklagte trage einen Bart, der andere nicht.

Beschuldigter will in Bulgarien gewesen sein

Dann erklärte der Beschuldigte, sich zur fraglichen Tatzeit gar nicht in Wildeshausen, sondern in Bulgarien befunden zu haben. Er legte dem Gericht eine Hotelrechnung vor, die einen Aufenthalt von acht Tagen bestätigt – um den Tattag herum.

Doch das reichte nicht aus. Die Rechnung war nach Überzeugung der Oldenburger Berufungskammer nicht genug, um zu beweisen, ob der Angeklagte nicht doch am Tattag in Wildeshausen gewesen war.

Die Verteidigung hatte dann noch Zeugen aus Bulgarien hören wollen. Doch das wies das Gericht zurück. Es legte dem Schuldspruch die Aussage des Polizeibeamten zugrunde, der den Angeklagten bei der Fahrt eindeutig erkannt hatte.