Posttraumatische Belastungsstörung: Wenn das Ventil platzt

Hilft bei der Gründung von Selbsthilfegruppen: Irma Hamann mit Jörg Grothe im Beratungsraum. © dr

Ein Wildeshauser möchte eine Selbsthilfegruppe für von posttraumatischen Störungen Betroffene gründen.

Wildeshausen – Fast jeder Mensch erlebt im Laufe seines Lebens schlimme, manchmal sogar extrem bedrohliche Situationen, die ihn schwer belasten. Manch einer kann das gut verarbeiten oder vielleicht verdrängen. Bei anderen platzt irgendwann das Ventil. Wie bei Jörg Grothe (richtiger Name der Redaktion bekannt) aus Wildeshausen, der irgendwann erlebte, dass er angesichts schlimmer Erfahrungen nicht mehr klar kam und auch für seine Umwelt kaum noch erträglich war.

Grothe zog die Reißleine. Er erhielt in diesem Jahr einen Therapieplatz, konnte dort das Erlebte verarbeiten und möchte nun über die Leiterin der Selbsthilfe-Kontaktstelle in Wildeshausen, Irma Hamann, eine Selbsthilfegruppe für Menschen gründen, die unter posttraumatischen Belastungsstörungen leiden. Eine Therapie ersetzen kann diese Gruppe allerdings nicht.

„Eine posttraumatische Belastungsstörung ist eine psychische Erkrankung, die als Folge auf ein traumatisches Erlebnis auftreten kann. Traumatische Erlebnisse sind extrem bedrohliche oder schreckliche Situationen, die das Leben oder die Sicherheit von einem selbst oder anderen bedrohen“, heißt es als Definition der Krankheit im Internet.

Als elfjähriger Junge sexuell misshandelt

Derartiges hat Grothe mehrmals erlebt. Er erzählt, dass er bereits als elfjähriger Junge von einem Erwachsenen sexuell misshandelt wurde. Mit dieser Not konnte er sich damals niemandem anvertrauen. „Das war kein Thema“, sagt er und fährt fort, dass er – möglicherweise auf der Suche nach einer vertrauensvoller Bindung – viel zu früh geheiratet und ein Kind bekommen hat.

Die Beziehung war allerdings schnell eskaliert. „Meine Frau hat mich mit einer Waffe bedroht. Ich bin dann geflüchtet, ohne etwas mitzunehmen“, fährt Grothe fort. Wenig später sei sein Vater, zu dem er eine gute Beziehung hatte, in seiner Anwesenheit verstorben.

Der jetzt 54-Jährige machte das mit sich aus, ging eine weitere Ehe ein und wurde erneut Vater. Auch diese Beziehung ging in die Brüche. „Ich fühlte mich nie angekommen. Es gab große Probleme mit dem Schwiegervater“, berichtet Grothe.

Immer wieder geflüchtet

Seine Konsequenz: wieder flüchten. Kurz darauf beschloss seine Mutter, ihr gesundheitliches Leiden zu beenden, indem sie keine Nahrung mehr aufnimmt. „Sie starb in meiner Gegenwart“, so Grothe.

Sein Leben war unbefriedigend. Zu seinen Kindern hatte er keinen guten Kontakt. Er fand eine neue Partnerin in Wildeshausen, mit der er sich hervorragend versteht. „Das passt bei uns“, sagt er. Doch die dunkle Vergangenheit lebte mit. Und dann kam der 28. April 2019: Zwischen Wildeshausen und Harpstedt ereignete sich ein schlimmer Verkehrsunfall. „Wir kamen kurz danach dort vorbei und haben versucht, den Opfern zu helfen“, beschreibt Grothe die Situation. Zunächst habe er versucht, den Unfallverursacher in seinem Wrack zu retten, doch er sah schnell, dass der Mann bereits tot war. So eilten er und seine Partnerin zu dem anderen beteiligten Wagen, in dem eine Frau saß und offenbar noch lebte. „Wir haben mit ihr gesprochen. Ich habe ihre Hand gehalten, die aus dem Auto hing, bis der Rettungsdienst sie herausgeschnitten hatte“, erinnert sich Grothe. Doch alle Mühen halfen nicht: Die Frau starb noch am Unfallort.

In den nächsten Tagen suchte der Wildeshauser Kontakt zu einem der Helfer von den Maltesern. Er sprach mit ihm über den Unfall. „Danach habe ich aber die Klappe zugemacht“, erinnert er sich daran, dass er das alles verdrängen wollte, weil es ihn zu sehr belastete.

Albträume und Panikstimmung

Es gelang nicht. Ab Mitte 2021 verfolgten ihn Albträume. „Das ganze Leben ist an mir vorbeigerauscht. Alle Erlebnisse gingen durcheinander“, so Grothe über die Panikstimmung in ihm.

Seine Partnerin habe ihm gesagt, dass es so nicht weitergehen könne, und eigentlich habe er das auch gewusst. Deshalb habe er sich um eine Therapie beworben und schließlich in diesem Jahr in dem sechswöchigen stationären Aufenthalt einen Therapeuten getroffen, der ihm sehr geholfen habe. „Ich habe gemerkt, dass es wichtig ist, über das Erlebte zu sprechen“, zieht er eine Bilanz aus vielen Gruppensitzungen in der Einrichtung.

Grothe zog Konsequenzen. Er sprach sich mit seinen Töchtern und mit guten Bekannten aus. Er schilderte alles, was ihn belastet. „Und ich habe große Akzeptanz erlebt“, staunt er ein wenig darüber. „Ich hätte wirklich eher darüber sprechen sollen“, ist er sich mittlerweile sicher. „Viele Menschen haben darunter gelitten, dass ich mich nicht geöffnet habe.“

Noch immer leidet Grothe unter sogenannten Flashbacks, Albträumen und panischen Gedanken. Demnächst hat er seine Therapienachsorge. Doch heute weiß er, dass er Möglichkeiten hat, darauf so zu reagieren, dass ihn die Panik nicht zerstört. Und er hat beschlossen, eine Selbsthilfegruppe zu gründen, in der sich Menschen, die ebenfalls unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden, in vertrauensvoller Umgebung austauschen können.

Selbsthilfegruppe in Gründung

Wer Interesse an einer Teilnahme hat, kann sich telefonisch bei Irma Hamann unter 04431/7097585 melden. Sie betreut die Gruppe bei den ersten Treffen, bevor sich die Teilnehmer selbst organisieren. Zunächst sind die Versammlungen deshalb in der Selbsthilfekontaktstelle am Mühlendamm 1 in Wildeshausen geplant.