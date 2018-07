Zwei Flächenbrände nach Blitzeinschlägen

Unwetter am Wochenende ruft die Feuerwehr Wardenburg auf den Plan

+ Ein Blitzeinschlag entzündete die ausgetrocknete, etwa drei Quadratmeter große Rasenfläche.

Wardenburg - Vor allem die Hitze und Trockenheit waren die Auslöser für Brandeinsätze in den vergangenen Wochen. Doch auch der herbeigesehnte Regen brachte für die Feuerwehrleute in Wardenburg keine Ruhepause – im Gegenteil. Im Verlauf des Unwetters, das am Sonnabend durch die Gemeinde zog, schlugen im südwestlichen Teil Wardenburgs mehrere Blitze ein. „Nach einem Blitzschlag alarmierten Anwohner über den Notruf 112 die Feuerwehr. Daraufhin alarmierte die Großleitstelle Oldenburg die Ortsfeuerwehr Wardenburg um 13.49 Uhr mit der Einsatzmeldung ,Schuppenbrand‘ in die Straße Stapelriede in Wardenburg“, berichtet die Feuerwehr.