Die „weißen Flecken“ werden weniger

Los gehts: Landrat Carsten Harings (2.v.r.) sowie Vertreter aller Kreiskommunen und der beauftragten Unternehmen beim symbolischen ersten Spatenstich am Freitagmorgen in Achternmeer. Foto: Franitza

Achternmeer/Landkreis – Noch gibt es „weiße Flecken“ auf der Karte des Landkreises Oldenburg: Bereiche, in denen Nutzer nur über eine schlechte – und insbesondere langsame – Anbindung an das Internet verfügen. Für rund 1 200 Haushalte im Kreisgebiet soll dies alsbald der Vergangenheit angehören. Mit einem symbolischen Spatenstich haben am Freitagmorgen in Achternmeer (Gemeinde Wardenburg) Landrat Carsten Harings und Vertreter aller Gemeinden sowie der beteiligten Firmen die zweite Phase des Breitbandausbaus gestartet.

Die Privatkunden sowie nicht zuletzt alle 35 Schulen im Kreis sollen bis voraussichtlich Mitte 2021 dann per Glasfaserkabel Zugang zum „World Wide Web“ erhalten. 176 Kilometer dieser Leitungen sollen dann verlegt worden sein.

Künftig sollen Geschwindigkeiten bis zu einem Gigabit (das entspricht 1 000 Mbit) pro Sekunde möglich sein, erläutert Daniel Böttcher, Projektleiter Breitbandmanagement von „EWE Tel“, das die Ausschreibung für die Arbeiten gewonnen hatte. Die Bandbreite war auch das Kriterium dafür, wo die schnellen Leitungen verlegt werden und wer in den Genuss eines kostenlosen Anschlusses kommt: Denn dafür kamen nur Bereiche in Frage, in denen der Zugang für Privatnutzer bisher mit maximal nur 30 Megabit je Sekunde möglich ist. 52 solcher vom Landkreis definierter „Projektgebiete“ werden, über das Kreisgebiet verteilt, nun angeschlossen.

„Den Breitbandausbau voranzubringen ist in Deutschland schwieriger als im benachbarten Ausland“, sagte Landrat Harings. Umso erfreulicher sei es, dass demnächst Haushalte vom Kupferkabel auf den Glasfaseranschluss umsteigen können. Und nicht nur diese, sondern auch alle Schulen. „Die können dann machen, was immer propagiert wird“, so Harings: nämlich ihre Schüler zeitgemäß auf das Berufsleben von morgen vorbereiten. Er lobte die gute Zusammenarbeit zwischen den Kommunen und den beteiligten Unternehmen.

Zwölf Millionen Euro kostet der Ausbau, führte Böttcher aus. Die „Wirtschaftlichkeitslücke“ für EWE betrage dabei rund 9,8 Millionen Euro. Damit ist das Defizit zwischen den Kosten und den zu erwartenden Einnahmen gemeint. Ohne finanzielle Unterstützung von Bund (50 Prozent) sowie Kreis und Kommunen (jeweils 25 Prozent) hätte sich die privatwirtschaftliche Erschließung nicht ausgezahlt.

Torsten Wüstenberg (Leiter der Netzregion bei „EWE Netz“) begrüßte, dass sein Unternehmen nach der ersten Ausbaustufe nun schon zum zweiten Mal den Zuschlag erhalten habe. Doch sei das mehrstufige Ausschreibungsverfahren äußerst aufwendig und zeitraubend. In diesem Fall seien bis zum Baubeginn zwei Jahre ins Land gegangen. Nach 15-jährigem Betrieb gehen die Leitungen in das Eigentum der „EWE Netz“ über, erläuterte später Wiebke Leffrang vom Breitbandzentrum Niedersachsen-Bremen in Osterholz-Scharmbeck.

Doch nicht jedes Haus, an dem die Leitung in den kommenden Monaten vorbeigelegt werde, sei zu einem kostenlosen Anschluss berechtigt, so Hendrik Lüürs von EWE Netz weiter. Das habe unter anderem mit den komplexen Unterstrukturen des bestehenden Netzes zu tun. Die drei ausführenden Unternehmen verlegen zunächst Leerrohre, in die die Glasfaserkabel später „eingeblasen“ werden, so der Fachjargon. Auch, wenn die EWE die Leitungen verlegen lässt und betreibt, könne jeder Nutzer seinen Provider (das Unternehmen, dass den Zutritt ins Internet ermöglicht) frei wählen. Alle infrage kommenden Hauseigentümer werden rechtzeitig von der EWE angeschrieben, ergänzte Lüürs. An lokalen Informationsabenden werde das Verfahren detailliert erläutert. Nachfragen sind unter Tel. 0441/80005555 möglich.