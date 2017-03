Wardenburg rüstet sich für die Zukunft

Der Verkehr soll besser durch den Wardenburger Ortskern fließen. Viele Einwohner pendeln nach Oldenburg, was die Straßen zu bestimmten Zeiten stark belastet. - Foto: bor

Wardenburg - Eine „negative natürliche Bevölkerungsentwicklung“, wie es im Amtsdeutsch heißt, kommt auf die Gemeinde Wardenburg zu. Um sich dafür zu rüsten, hat die Kommune einen Stadtentwicklungsprozess unter Beteiligung der Bürger im Zentralort Wardenburg gestartet. Dazu trafen sich mehrere Arbeitsgruppen, auch Schüler waren beteiligt. Nun liegt eine Prioritätenliste vor.

Auf Platz eins steht die Entwicklung und Erhaltung von multifunktionalen, grünen Naherholungs- und Bewegungsräumen als Treffpunkte. Konkrete Ideen sind die Entwicklung des Huntedeichs als Veranstaltungsort, ein Trimm-dich-Pfad, die Neugestaltung des Friedhofs und die Entwicklung eines Bürgerparks.

Zweitwichtigstes Anliegen ist die Verbesserung der Straßenführung in der Ortsmitte. In Wardenburg leben viele Pendler, und zu bestimmten Zeiten sind die Straßen durch den Verkehr stark belastet. Eine Ringstraße könnte Abhilfe schaffen. Zudem soll die Friedrichstraße, an der sich auch das Rathaus befindet, als Einkaufs- und Flanierstraße erhalten bleiben.

Ein Konzept zur Wohnentwicklung liegt gleichauf. Dahinter verbirgt sich unter anderem die Förderung von Mehrgenerationshäusern und die Umnutzung gewerblicher Gebäude für Wohnen oder die Nahversorgung.

Ausgangspunkt des Prozesses sind Prognosen, nach denen die Bevölkerung bis ins Jahr 2030 zwar nur leicht abnehmen, sich die Altersstruktur aber stark verändern wird. Es wird deutlich weniger Erwerbstätige und schulpflichtige Kinder geben. Deutlich zunehmen soll dagegen der Anteil der Rentner. Die Entwicklung werde allerdings durch die Zuwanderung von Familien mit kleinen Kindern etwas abgemildert.

„Die Ergebnisse des mehrwöchigen Bürgerprozesses können sich sehen lassen“, schreibt die Verwaltung in der Abschlussdokumentation. Das gelte, auch wenn an den einzelnen Workshops und Veranstaltungen lediglich 20 bis 35 Personen teilgenommen haben. „Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Gemeinde mit diesem Prozess die für ihre nachhaltige Entwicklung notwendigen Potenziale innerhalb der Ortsgemeinschaft wecken und für den Prozess gewinnen konnte.“

Die einzelnen Maßnahmen sollen nun vom Rat diskutiert werden. Die Verwaltung will laufend über die Umsetzung informieren.