Mann bedroht Verkäufer mit Sprengsatz-Attrappe

Wardenburg – Auf die Tageseinnahmen eines Haushaltswarengeschäftes in Wardenburg hatte es am Donnerstagabend ein Mann abgesehen. Er bedrohte den Verkäufer mit einer Sprengstoffattrappe.

Laut Polizeibericht betrat der unbekannte Mann das Geschäft an der Rheinstraße gegen 19.50 Uhr. Er forderte einen 42-jährigen Mitarbeiter unter Vorhalt einer Sprengattrappe auf, die Tageseinnahmen herauszugeben, andernfalls würde er den vermeintlichen Sprengsatz zünden.

Im Verlauf der Tat kam es jedoch zu keiner Aushändigung von Geld oder anderen Artikeln. Schließlich flüchtete der Täter ohne Beute aus dem Geschäft. Den vermeintlichen Sprengsatz behielt er bei sich. Der Verkäufer blieb unverletzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet oder den Flüchtenden gesehen haben. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Telefon 04431/ 9410 in Verbindung zu setzen.

Überfall auf Tankstelle

Am Donnerstag, 16. März, gegen 22 Uhr haben zwei bislang unbekannte Personen eine schwere räuberische Erpressung auf die Mitarbeiterin einer Tankstelle an der Stedinger Straße in Ganderkesee, Ortsteil Bookholzberg, verübt. Die beiden Männer hielten sich auf dem Tankstellengelände verborgen und warteten auf die 18-jährige Mitarbeiterin, welche im Begriff war, das Tankstellengebäude nach Betriebsschluss zu verschließen.

Die Täter forderten die Mitarbeiterin unter Vorhalt einer augenscheinlichen Schusswaffe auf, sich zurück in die Tankstelle zu begeben und Tabakware auszuhändigen. Unterdessen griffen die Täter nach der Wechselgeldkasse und erbeuten etwas Geld.

Täter flüchten in unbekannte Richtung

Nach der Tat flüchteten die Männer über das Tankstellengelände in unbekannte Richtung. Es ist nicht näher bekannt, ob sie zu Fuß unterwegs waren oder sich mit einem bereitgestellten Fluchtwagen entfernten.

Zur Beschreibung der Täter ist folgendes bekannt:

Beide Täter waren zwischen 20 und 25 Jahre alt und osteuropäischer Herkunft (dies ließ sich an dem Erscheinungsbild und dem Akzent ausmachen). Die Täter sind mit dunkler Oberbekleidung beschrieben worden.

Wer Hinweise zu den beiden Personen geben oder andere sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/ 9410 in Verbindung zu setzen.