Wahlkampfauftakt in Wardenburg: Friedrich Merz kommt

Teilen

Kommt nach Wardenburg: Friedrich Merz. Er ist zu Gast beim Parteitag des CDU-Landesverbandes Oldenburg. Seine Rede ist öffentlich. © Dpa

Der CDU-Landesverband Oldenburg startet seinen Wahlkampf für die Landtagswahl mit einem prominenten Redner: Friedrich Merz kommt.

Wardenburg – Auf dem Parteitag des CDU-Landesverbandes Oldenburg am Samstag, 27. August, ab 10 Uhr im „Wardenburger Hof“ in Wardenburg ist Friedrich Merz, CDU-Bundesvorsitzender und Unions-Fraktionschef im Bundestag, zu Gast. Das teilte Philipp Albrecht, Vorsitzender der CDU im Landkreis Oldenburg, am Samstag mit. Die Rede sei öffentlich. Der Beitrag des Bundespolitikers unter dem Titel „Klartext mit Friedrich Merz“ ist von 12 bis 13.30 Uhr angesetzt. Einlass dafür ist ab 11.30 Uhr.

„Wir machen unseren Wahlkampfauftakt mit Friedrich Merz“, sagte die Vorsitzende des CDU-Landesverbandes Oldenburg, Silvia Breher, die auch stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende und direkt gewählte Bundestagsabgeordnete für Cloppenburg-Vechta ist, gegenüber der Oldenburgischen Volkszeitung. Der Kreisverband Oldenburg ist turnusmäßig an der Reihe, den Parteitag auszurichten.

„Während wir uns in Niedersachsen mitten im Landtagswahlkampf befinden, steht unser Land vor einer großen Herausforderung. Die Nachwirkungen von Corona, die schrecklichen Ereignisse in der Ukraine und die damit verbundenen Herausforderungen in Sachen Energieversorgung, globale Lebensmittelknappheit und Preissteigerungen stellen uns alle vor große Herausforderungen“, schreiben Albrecht und die CDU-Landtagskandidatin im Wahlkreis 64 Oldenburg-Land, Nadja Lampe, in der Einladung zum Parteitag. „Was kann die Politik in dieser Lage tun? Auf welche Maßnahmen und Antworten setzt die CDU in dieser schwierigen Phase? Wir freuen uns sehr, dass unser Parteivorsitzender Friedrich Merz uns zu diesen Themen Rede und Antwort stehen wird.“

Die SPD ist derweil ebenfalls nicht untätig. So trifft sich Ministerpräsident Stephan Weil Mitte August mit Direktvermarktern aus Friesoythe und Umgebung zum Hofgespräch in Altenoythe, das genau wie Wildeshausen zum Wahlkreis 66 Cloppenburg-Nord gehört.