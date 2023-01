Von der Autobahn in die Gewahrsamszelle

Von: Dierk Rohdenburg

© dpa

Landkreis – Von der Autobahn in die Gewahrsamszelle – diese Erfahrung musste ein 36-jähriger Autofahrer aus dem Ausland machen.

Aufmerksame Zeugen hatten am Dienstag, 10. Januar, gegen 8.40 Uhr über den Notruf der Polizei einen Fahrer auf der Autobahn 29 gemeldet, der in Schlangenlinien unterwegs war.

Beamte der Autobahnpolizei konnten den gemeldeten Mercedes auf der Tank- und Rastanlage Huntetal auf dem Gebiet der Gemeinde Wardenburg kontrollieren. Der 36-jährige Fahrer händigte dabei einen Führerschein aus, der Fälschungsmerkmale aufwies. Tatsächlich war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das Fahren in Schlangenlinien war vermutlich auf die Beeinflussung durch Betäubungsmittel und Medikamente zurückzuführen. Der Fahrer zeigte entsprechende Auffälligkeiten. Im Auto befanden sich Betäubungsmittel und Utensilien.

Die Polizeibeamten leiteten unter anderem Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der Mann vorläufig festgenommen. Im Rahmen des beschleunigten Verfahrens wurde er am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt.

Weitere Polizeimeldung:

Unbekannte Täter haben in Wardenburg ein Auto beschädigt und Gegenstände entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die geschädigte Frau hatte ihr Cabrio laut Polizeibericht am Dienstag, 10. Januar, um 20 Uhr auf einem Parkplatz an der Oldenburger Straße auf Höhe der Litteler Straße abgestellt. Als sie am Mittwoch, 11. Januar, um 8.30 Uhr zurückkehrte, stellte sie fest, dass das Stoffverdeck aufgeschnitten war und verschiedene Gegenstände aus dem Auto fehlten. Den Schaden am Auto beziffert die Polizei mit 1.000 Euro.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04431/ 941115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.