Verwirrte Frau wendet auf der Autobahn und wird zur Geisterfahrerin

Von: Dierk Rohdenburg

Die Polizei ermittelte eine Geisterfahrerin auf der Autobahn 29. © dpa

Wardenburg – Dem besonnenen Verhalten von Verkehrsteilnehmern sei es zu verdanken, so die Polizei in einer Pressemitteilung, dass eine Falschfahrt auf der A 29 am Donnerstag nicht zu einem schweren Verkehrsunfall geführt hat.

Ein Zeuge habe den Beamten gegen 10.10 Uhr mitgeteilt, dass ein Auto auf der Autobahn in falscher Richtung unterwegs war und danach im Bereich der Anschlussstelle Sandkrug gewendet hatte.

„Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten bis zum Stillstand bremsen, um eine Kollision zu verhindern“, schildern die Beamten den Ablauf. Der Anrufer verfolgte den Wagen der Falschfahrerin, die die Autobahn schließlich an der Anschlussstelle Wardenburg wieder verlassen hatte. Beamte der Polizei Wardenburg stoppten ihr Auto daraufhin auf der Oldenburger Straße in Höhe der Wikingerstraße. Am Steuer saß eine 82-Jährige aus der Gemeinde Wardenburg.

Die Seniorin gab an, an der Anschlussstelle Sandkrug „versehentlich“ auf die Autobahn 29 gefahren zu sein. Um diese schnell wieder verlassen zu können, habe sie ihr Fahrzeug gewendet und dann festgestellt, dass ihr Fahrzeuge entgegenkamen. Daraufhin habe sie erneut gewendet und die Fahrt in Richtung Osnabrück bis zur Anschlussstelle Wardenburg fortgesetzt.

Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, heißt es in der Meldung der Polizei weiter. Angehörige holten die alte Dame etwas später bei der Polizei ab.

Zeugen, die weitere Angaben zu der „Geisterfahrt“ machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04435/93160 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung zu setzen.

Unfall von Radfahrern

Zwei Radfahrer wurden am Mittwoch gegen 17Uhr bei einem Zusammenstoß in Wildeshausen leicht verletzt.

Ein 66-Jähriger aus Wildeshausen befuhr mit einem Pedelec den Radweg der Harpstedter Straße und bog nach links in die Straße ‚Am alten Sportplatz‘ ab. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 70-jährigen Wildeshauser, der den Radweg in Richtung Huntetor befuhr. Nach dem Zusammenstoß kamen beide Männer zu Fall und zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Besatzung eines Rettungswagens war vor Ort.