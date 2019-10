Kollision in Wardenburg: 31-Jährige schwer verletzt

Bei einem Unfall in Wardenburg ist die Vorfahrt missachtet worden.

Bei einem Unfall in Wardenburg ist am Mittwoch eine 31 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Es kam im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge.

Wardenburg - Der Unfall ereignete sich gegen 7.15 Uhr im Kreuzungsbereich Beyerstraße/Münsterscher Damm in Wardenburg. Eine 43 Jahre alte Kleinbus-Fahrerin befuhr die Beyerstraße in Richtung Münsterscher Damm. An der Kreuzung missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden 31-Jährigen aus Großenkneten, die den Münsterschen Damm befuhr, teilt die Polizei mit.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 31 Jahre alte Frau wurde schwer verletzt per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.