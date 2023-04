Twingofahrer übersieht Motorradfahrer: Biker schwer verletzt

Von: Marcel Prigge

Der Fahrer eines Twingo hat am Freitagabend beim Abbiegen ein Motorrad übersehen. Dessen Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Wardenburg – Zu einem Unfall mit einem Schwerverletztem ist es am Freitagabend, 14. April 2023, in Wardenburg im Landkreis Oldenburg gekommen. Ein Twingo-Fahrer übersah den Biker beim Abbiegen. Der Motorradfahrer musste in eine Oldenburger Klinik gebracht werden.

Biker schwer verletzt: Twingofahrer übersieht Motorrad

Nach Angaben von Nord-West-Media TV geschah der Unfall am frühen Freitagabend auf der Garreler Straße im Bereich von Littel. Laut Augenzeugen war der Zweiradfahrer mit hohem Tempo von Wardenburg aus kommend unterwegs. Ihm kam ein Renault Twingo entgegen. Dessen Fahrer bog nach links ab und übersah entweder den entgegenkommenden Motorradfahrer oder schätzte dessen Geschwindigkeit falsch ein.

Motorradfahrer durch die Luft geschleudert: Nach Unfall in Oldenburger Klinik gebracht

Der Motorradfahrer versuchte noch auszuweichen, prallte aber dennoch ins Heck des Kleinwagens. Der Biker flog durch die Luft und schlitterte anschließend etwa 50 Meter über den Asphalt, heißt es weiter. Das Motorrad rutschte ebenfalls über die Straße und prallte gegen mehrere Findlinge, die neben der Straße lagen. Der Motorradfahrer zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch vor Ort von einem Notarzt behandelt werden musste. Anschließend kam der Mann in eine Oldenburger Klinik.

Der Renault-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Die beiden beteiligten Fahrzeuge hatten einen Totalschaden. Es ist zu leichten Verkehrsbehinderungen gekommen.

