Schon wieder kommt ein Kran auf der A29 von der Fahrbahn ab

Der Kran ist in die Leitplanke geraten und steckt nun fest.

Sandkrug - Erneut ist auf der Autobahn 29 ein Kran von der Fahrbahn abgekommen. Das Unglück passierte gegen 3 Uhr früh am Freitagmorgen, sagt Henning Scheer, Pressesprecher der Autobahnpolizei Ahlhorn.

Der etwa 60 Tonnen schwere Kran sei bei Sandkrug nach rechts von der Autobahn abgekommen. Bereits am Donnerstagmorgen ereignete sich ein solcher Unfall. Die aktuelle Unglücksstelle liegt nur etwa 800 Meter von der anderen entfernt.

Die Ursache für beide Unglücke liege in einem unglücklichen Zusammenspiel mehrerer Faktoren, erläutert Scheer. Auf dem Teilstück der A29 sei eine Baustelle eingerichtet und deshalb die Fahrbahn auf drei Meter verengt. Zudem sei der Seitenstreifen kaum befestigt. Fahre dann ein breites, schweres Fahrzeug wie ein Kranwagen zu weit rechts, könne es schnell passieren, dass es sich festfahre.

Derzeit (Stand 9 Uhr) wird der Verkehr - wie schon am Donnerstag - über die Baustelle an dem Kran vorbeigeleitet. Sobald die Bergung organisiert sei, werde dann die Fahrbahn komplett gesperrt, sagte Scheer. Noch sei aber unklar, wann das der Fall sei.

+ Das Fahrzeug hat ein Gewicht von etwa 60 Tonnen. © Andre van Elten / 261 News



Bei dem Vorfall am Donnerstag hatte sich ein 58-Tonnen-Kran in der Nacht in der Böschung festgefahren. Die Autobahn musste wegen der Bergung für etwa sechs Stunden zwischen Wardenburg und Sandkrug gesperrt werden. Zwei weitere Kräne waren nötig, um das verunglückte Fahrzeug abzutransportieren.

kab