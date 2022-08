„Roundhouse“: Ein kreisrunder Stall fürs Tierwohl

Von: Gero Franitza

Wie ein gewaltiger silberner Sonnenschirm wölbt sich das „Roundhouse“ am Ortsrand von Hundsmühlen über den Tieren. © Franitza

Hundsmühlen – Landwirtschaft soll andere, neue Wege einschlagen, heißt es immer wieder. Nicht zuletzt die des Tierwohls. Für junge Landwirte, die in aller Regel die Höfe ihrer Eltern übernehmen, kann sich die Reaktion auf diese Forderung als existenziell erweisen. „Betriebe, die heute noch so weitermachen, wie vor 20 Jahren, werde keine Zukunft haben“, sagt der 31-jährige Landwirt Dirk Freese aus Hundsmühlen.

Chancen werden seiner Meinung nur noch Höfe haben, die sich jetzt spezialisieren – oder aber ganz große Betriebe, die auf Masse und geringe Preise setzen.

Freese produziert neben Milch (seine Familie hat 2015 die erste „Milchtankstelle“ im Landkreis Oldenburg aufgestellt und betreibt sie seitdem) unter anderem Rindfleisch. Dafür ist er von der klassischen Stallhaltung abgewichen: Buchstäblich auf der anderen Straßenseite des Hofes am Ortsrand hat er eine neuartige Anlage errichtet, ein sogenanntes Roundhouse: 30 Meter im Durchmesser und in der Mitte neun Meter hoch, spannt sich eine silberne Plane über dem kreisrunden Stall – wie ein gigantischer Sonnenschirm. Abgesehen von den begrenzenden Gittern ist die Anlage völlig offen. „Hier sind super Luftverhältnisse“, erläutert Freese. Hinzu komme, dass die Bullen den ganzen Tag über Sonnenlicht haben.

Dirk Freese hat sich für das neuartige Stall-Konzept aus Holland entscheiden © Franitza

Das „Rundhaus“ ist in acht Parzellen aufgeteilt, in den sich die Tiere frei bewegen können: Sechs gleich große, eine kleinere sowie eine Krankenbucht, erklärt er. Ein Gang, der im Mittelpunkt des Kreises endet, ermöglicht den Zugriff auf alle Abteilungen. Ein Vorteil des „Roundhouse“, von dem es in Deutschland seines Wissens nach erst elf Exemplare gibt, sei etwa, dass eine Person sicht leicht um alle Tiere kümmern kann, erklärt der junge Landwirt.

Gegenwärtig hält Freese hier ganzjährig 120 Tiere, die auf Stroh stehen. Maximal bietet der Kreis Platz für 150 Rinder. Damit erfülle er gegenwärtig die Tierwohl-Haltungsform drei. Gefüttert werden die Masttiere vor allem mit Grassilage. Das Gras dafür erntet Freese auf den eigenen Feldern.

Einen Nachteil habe die Anlage allerdings auch: „Die Emissionen sind höher“, erläutert er. Gülle, die in herkömmlichen Anlagen etwa über Spaltenböden abgeleitet werde, gebe weniger Emissionen ab als Mist. Da die Grenzwerte für den gesamten Hof gerechnet werden, habe er dort daher die Zahl der gehaltenen Tiere entsprechend reduzieren müssen.

Über ein Banner an der Baustelle habe er Passanten und Interessierte vorab über sein Vorhaben informiert. „Ohne das geht es heute nicht mehr“, betont er die Öffentlichkeitsarbeit in eigener Sache. Beschwerden habe es keine gegeben. Als vor zweieinhalb Jahren die Erweiterung des Hofes anstand, habe er sich im Internet nach neuen Haltungsformen umgesehen, schildert der 31-Jährige. Dabei sei er in Holland auf das „Roundhouse“ gestoßen, das von einer dortigen Firma gebaut werde, die auch die Patente dafür besitzt. Nachdem er sich noch einen „Rundstall“ in Deutschland angesehen hatte, stand seine Entscheidung fest, es mit diesem Typ zu versuchen.

Unerwartet kompliziert sei jedoch das Genehmigungsverfahren beim Landkreis Oldenburg gewesen: „Mit unserem Stall wurden wir nicht mit offenen Armen empfangen“, sagt Freese. Ein Jahr lang, quasi wöchentlich, habe es Schreiben von der Verwaltung gegeben. „Ich war kurz davor, zurückzuziehen.“ Immer wieder habe es neue „Besonderheiten“ gegeben, auf die er reagieren musste. Teilweise hätten ihn Briefe erreicht, in denen die darin gestellten Fristen schon abgelaufen waren. Das hätte ihn Zeit und Geld gekostet. Die Bauzeit habe dann sechs Monate betragen.

Ein paar seiner Kollegen würden ihn wohl belächeln, sagt Freese abschließend. Doch das mache ihm nichts aus. Er sei von dem „Roundhouse“ vollkommen überzeugt – und baute jederzeit wieder eines.