Rote Gebiete und rote Linien

Wardenburg – Er gebe jetzt den sprichwörtlichen Staffelstab weiter, hatte Jürgen Seeger am Freitag in Wardenburg gesagt: Nach 15 Jahren ist der Großenkneter Landwirt nicht mehr Vorsitzender des Kreislandvolkverbandes. Wie bereits vor drei Jahren angekündigt, war er nicht mehr zu Wiederwahl angetreten. Die Vertreterversammlung im „Wardenburger Hof“ sprach einem anderen Kneter ihr Vertrauen aus: Detlef Kreye übernimmt den Posten von Seeger.

Der scheidende Vorsitzende nutzte den öffentlichen Teil der Versammlung (die bereits am Morgen mit diversen Wahlen und Regularien begonnen hatte) für eine abschließende Rede. Beeindruckt hätten ihn die riesigen Treckerdemos, die allesamt sehr friedlich verlaufen seien. Doch seien diese nicht von ungefähr entstanden, sondern das Ergebnis einer längeren Entwicklung, die sein Berufsstand habe erleben müssen: vom Mobbing von Landwirtskindern in den Schulen bis hin zur Düngeverordnung. Deren Änderung (wir berichteten) treibe ihn „richtig um“, gestand Seeger. Die Politik hätte diese so nicht anschieben dürfen, die Verantwortlichen in den Ministerien wüssten nicht „was sie da angerichtet haben“. Ohne eine entsprechende Zufuhr werde der Boden „ausgehungert“, der von Bauern mühsam aufgebaute Mutterboden werde wieder abnehmen. Darüber hinaus habe der Landkreis Oldenburg das beste Trinkwasser in Deutschland, so Seeger. In Gegenden, in denen es keine derartige Tierhaltung gebe, sei sie mitunter schlechter, gab er zu bedenken. Ein weiterer Punkt sei die Mäuseplage: An manchen Stellen seien Felder komplett braun, weil die Nager sämtliche Wurzeln gefressen haben. Doch für eine Wiederaussaat müssten Landwirte nun Anträge stellen. „Wir können nicht mehr für uns selbst entscheiden“, sagte er verständnislos. So etwas habe es noch nie gegeben und auch dies sei „weder sachlich noch fachlich“ zu verstehen. Schließlich dankte er allen Mitarbeitern des Kreislandvolkes, insbesondere Geschäftsführer Bernhard Wolff, der ihm stets „als Freund und Kumpel“ zur Seite gestanden habe, so Seeger.

Sein Dank galt auch Landrat Carsten Harings: Die Zusammenarbeit mit dem Landkreis sei stets vertrauensvoll gewesen. Dieser gab das Lob denn auch zurück, das Miteinander sei „sehr gut“ gewesen und respektvoll und offen verlaufen, sagte Harings. Dergleichen sei nicht selbstverständlich.

„Sie haben die Menschen wachgerüttelt und Verständnis geweckt“, ging er auf die angesprochenen Demonstrationen ein. Doch rate er den Landwirten, diese Sympathien nicht zu verspielen oder gar spaltend zu wirken. Dazu gehöre auch „einen Minister alle naselang von Terminen und Aufgaben“ abzuhalten. Die positive Stimmung in der Bevölkerung könnte kippen, warnte Harings. In dem Zusammenhang ging er kritisch auf ein Interview mit einer hiesigen Vertreterin der Bewegung „Land schafft Verbindung“ ein, welche die Proteste seit ihrer Gründung organisiert.

Die Messwerte der Brunnen zu überprüfen, die letztlich zur Ausweisung der roten Gebiete geführt haben, fuhr Harings fort, sei natürlich das gute Recht der Agararier. Doch werde dies kaum eine grundlegende Veränderung mit sich bringen. Auch das Messsystem, das Landkreis und Landwirte hier in guter Zusammenarbeit betrieben, zeige, dass es noch einiges zu tun gebe.

„Landwirtschaft im Spannungsfeld“ lautete schließlich der Titel des Vortrags von Landvolkpräsident Albert Schulte to Brinke. Dabei ging er auf viele Themenbereiche ein – und zeigt sich angriffslustig. Eine „geringe Teilmenge der Gesellschaft“ übe eine „Strahlkraft“ auf Politik und Medien aus und agiere dabei mit „Halbwahrheiten“ und „sehr emotional“. Diese Gruppe versuche, damit ein „Grundrauschen“ zu erzeugen. Ein Beispiel sei das Volksbegehren zur Artenvielfalt in Bayern. „Schwarz-weiß-Denken“ helfe nicht weiter, so Schulte to Brinke. Gleichwohl: „Das gibt es bei uns auch.“ Die roten Gebiete aufgrund der Düngeverordnung seien jedoch „nicht nachzuvollziehen“, deswegen werde geklagt werden.

Der Klimawandel sei nicht wegzudiskutieren: Doch trage der Agrarsektor mit 7,5 Prozent zum Kohlendioxid-Äquivalent bei. Wer das beklage, dem müsse klar sein, dass sich damit „nicht die Welt retten“ lasse – und dass es keine klimaneutrale Landwirtschaft geben könne. Wenn die Gesellschaft mehr von Landwirten fordere, müsse dies bezahlt werden. „Wir müssen uns bewegen, bevor es die Politik für uns tut“, sagte er abschließend, „aber wir müssen auch manche rote Linien neu ziehen.“ fra