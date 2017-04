22-Jähriger bei Hundsmühlen an der Hunte verschwunden

Rettungskräfte suchen Vermissten

+ © nsn Rettungskräfte suchten unter anderem mit einem Boot nach dem Vermissten. © nsn

Hundsmühlen - Rettungskräfte haben am Mittwochmorgen die Suche nach einem 22-jährigen Oldenburger wieder aufgenommen, dessen Kleidung sowie ein Fahrrad am Dienstag gegen 19.45 Uhr beim Huntedeich in Hundsmühlen gefunden worden waren.