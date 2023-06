Rennradfahrer rast gegen Lastwagen und verletzt sich schwer

+ © Daniel Karmann/dpa/Archiv Polizei im Einsatz. © Daniel Karmann/dpa/Archiv

Landkreis – Ein Rennradfahrer hat sich in Wardenburg bei einem Unfall schwer verletzt. Er fuhr gegen einen geparkten Lastwagen.

Der 25-Jährige aus der Gemeinde Wardenburg war um 23.37 Uhr auf der Achternmeerer Straße in Wardenburg in Richtung Korsorsstraße unterwegs. Dabei übersah er einen geparkten Lkw und fuhr auf diesen auf. Der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei funktionierte das Vorderlicht des Rennrads nicht, sodass der unbeleuchtete Lkw vermutlich nicht wahrgenommen wurde.

Auto in Wardenburg gestohlen

Ebenfalls aus Wardenburg meldet die Polizei einen Autodiebstahl. Am Samstag wurde in der Zeit von 2.30 bis 3 Uhr am Beethovenweg ein BMW 440i in blau mit OL-Kennzeichen gestohlen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld festgestellt hat, meldet sich bei der Polizei in Wardenburg unter Telefon 04407/716350.

Einbruch in einen Kindergarten

In der Zeit von Freitag, 16. Juni, 12 Uhr bis Samstag, 17. Juni, 14 Uhr, verschaffen sich unbekannte Täter in Ganderkesee an der Straße Hohenkamp durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zum dortigen Kindergarten. Es wurden laut Polizeibericht mehrere Räume durchsucht. Offenbar wurde aber nichts gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei in Ganderkesee unter Telefon 04222/946950 entgegen.

Mit 2,39 Promille auf dem E-Scooter

Die Polizei meldet zudem eine Trunkenheitsfahrt aus der Gemeinde Ganderkesee. Am Samstag kontrollierten die Ordnungshüter gegen 22.10 Uhr einen E-Scooter-Fahrer, der zuvor durch eine sehr unsichere Fahrweise und mehrere Stürze auffällig geworden war. Bei der Kontrolle wurde neben zahlreichen Schürfwunden eine Atemalkoholkonzentration von 2,39 Promille festgestellt. Bei dem 21-jährigen Fahrer aus der Gemeinde Ganderkesee wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.