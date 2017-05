37-Jährige vermutlich durch Messerangriff des Ehemanns getötet

Wardenburg - Eine 37 Jahre alte Frau ist in der Nacht zu Mittwoch in einer Wohnung getötet worden. Die Polizei vermutet, dass ihr Ehemann die Tat begangen hat. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen soll ein Streit unter den Eheleuten vorausgegangen sein, so ein Polizeisprecher. In dessen Verlauf griff der 37 Jahre alte Mann die Frau vermutlich mit einem Messer an. Dabei soll er sie so schwer verletzt haben, dass sie noch vor Ort starb.

Die Einsatzkräfte nahmen den Mann noch in der Wohnung fest. Die Ermittlungen der Polizei und Staatsanwaltschaft Oldenburg zum Tathergang dauern an. Die Staatsanwaltschaft will einen Untersuchungshaftbefehl beantragen. Der Leichnam der 37-Jährigen soll am Mittwoch obduziert werden. Fünf Kinder im Alter zwischen fünf und 15 Jahren wurden an einem anderen Ort untergebracht.

jdw