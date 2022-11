Pedelec-Fahrerinnen geraten aneinander: Eine Frau schwer verletzt

Von: Dierk Rohdenburg

Zwei Pedelec-Fahrerinnen gerieten in Wardenburg aneinander. © dpa

Großenkneten – Zwei Pedelec-Fahrer gerieten am Montag in Hundsmühlen aneinander. Eine 53-Jährige wurde schwer verletzt.

Eine Pedelec-Fahrerin ist am Montag gegen 11:45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Hundsmühlen (Gemeinde Wardenburg) schwer verletzt worden. Die 53-Jährige aus der Gemeinde Wardenburg befuhr mit ihrem Pedelec den Geh- und Radweg an der Hunte in Richtung Wardenburg. An der Kreuzung zur Straße „Zur Huntebrücke“ kam es zu einer Konfliktsituation mit einer 50-Jährigen aus Oldenburg, die die Straße mit einem Pedelec in Richtung Hunte befuhr. Beide Frauen waren sich uneinig, ob es zu einer Berührung untereinander gekommen war. Die 53-Jährige kam aber zu Fall und erlitt dadurch schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Die Polizei sucht nach einem Mann, der bereits am vergangenen Donnerstag eine Notsituation vorgegaukelt und dann eine hilfsbereite Frau angegriffen haben soll.

Laut Bericht kam es zwischen 21 und 22 Uhr an der Sager Straße zu dem Vorfall. Dort war eine 25-jährige Frau aus Oldenburg mit einem gelben Kleinwagen in Richtung Wardenburg unterwegs, als sie zwischen der Krumlander Straße und der Hegeler-Wald-Straße ein Auto am Fahrbahnrand bemerkte. Durch ein aufgestelltes Warndreieck und Winken machte der Fahrer auf eine scheinbare Notsituation aufmerksam. Als die Frau hielt und ihre Hilfe anbot, griff der Mann sie an.

Die unverletzte 25-Jährige flüchtete mit ihrem Auto in Richtung Oldenburg und verständigte dort die Polizei. Nun wird um Hinweise von Zeugen gebeten, die den Wagen oder den Mann am Straßenrand gesehen haben. Bei dem Auto soll es sich um einen dunklen Kombi gehandelt haben. Der dunkelhaarige Mann war ungefähr 190 Zentimeter groß. Zeugen können sich unter Telefon 04431/9410 an die Polizei Wildeshausen wenden.

Weitere Polizeimeldungen:

Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Montag gegen 3 Uhr, der Brand von Mülltonnen am Anemonenweg in Großenkneten gemeldet. 25 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Großenkneten rückten aus und löschten das Feuer, das sich zwischenzeitlich auf drei Tonnen ausgebreitet hatte. Es gab keine Schäden an Gebäuden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Einbruch in Firmengebäude in ein Ganderkesee

Unbekannte Personen sind am Wochenende in ein Firmengebäude an der Welsestraße in der Gemeinde Ganderkesee eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Die Täter hebelten in der Zeit von Samstag, 19 Uhr, bis Sonntag, 9 Uhr, ein Fenster auf und gelangten so in das Firmeninnere. Sie suchten dort nach Wertgegenständen und stahlen Geld.