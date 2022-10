Nachbarn retten 84-Jährige aus brennendem Haus

Von: Dierk Rohdenburg

Wardenburg – Aufmerksame Bürger haben am Freitag gegen 9.45 Uhr einen Brand eines Einfamilienhauses an der Hunoldstraße in Wardenburg entdeckt und über den Notruf die Feuerwehr alarmiert. Zeitgleich evakuierten sie die 84-jährige Bewohnerin aus dem Einfamilienhaus.

Die ersten Einsatzkräfte konnten vor Ort feststellen, dass das Erdgeschoss des Hauses in Vollbrand stand.

Die Berufsfeuerwehr Oldenburg sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Eversten, Wardenburg, Achternmeer und Altmoorhausen sind aktuell mit insgesamt 40 Einsatzkräften im Einsatz. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an.

Die 84-Jährige erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Das Einfamilienhaus ist nicht mehr bewohnbar. Zu dem entstandenen Gesamtschaden sowie der Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Bereich um den Brandort ist für die Dauer der Löschmaßnahmen gesperrt.

Weitere Polizeimeldungen:

Am Donnerstag in der Zeit von 17.45 Uhr bis 22.45 Uhr verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Meisenweg in Hatten.

Anschließend wurden die Räume im Haus nach Wertgegenständen durchsucht und Schmuck entwendet.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/9410 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Gegen Pfeiler gerutscht

Leicht verletzt wurde eine 21-jährige Autofahrerin am Montag bei einem Zusammenstoß mit einem Tier. Zuvor hatte die Autofahrerin aus dem Landkreis Ammerland gegen 20 Uhr die Straße „Am Brink“ in Oberlethe befahren, als plötzlich ein größeres Tier die Fahrbahn kreuzte. Die 21-Jährige bremste stark und kam dabei nach Polizeiangaben auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen und letztlich nach rechts von der Straße ab. Der Wagen prallte gegen einen gemauerten Pfeiler.

Die 21-Jährige wurde leicht verletzt. Die Verletzungen wurden vor Ort von Rettungskräften behandelt. Im Anschluss wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht.