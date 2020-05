Unbekannte zerren Mädchen in Mercedes: Polizei sucht mutmaßliche Entführer

Ein jugendliches Mädchen ist in Wardenburg in einen schwarzen Mercedes gezerrt worden. Die Polizei sucht die mutmaßlichen Entführer und bittet dringend um Zeugenhinweise.

Wardenburg - Zu dem Vorfall kam es am Mittwoch gegen 7.30 Uhr in Wardenburg. Die Jugendliche war zu Fuß auf der Oldenburger Straße in Richtung Huntestraße unterwegs, als ein schwarzer Mercedes neben ihr anhielt und sie plötzlich in den Wagen gezerrt wurde. Anschließend fuhr der unbekannte Fahrer mit dem Mädchen im Auto weiter.

Nach einiger Zeit konnte das Mädchen im Bereich Moorbäksweg aus dem Mercedes entkommen und zurück nach Wardenburg gelangen, teilt die Polizei mit. Die Hintergründe und Umstände der mutmaßlichen Entführung seien derzeit noch völlig unklar. Die Polizei Wildeshausen sucht dringend nach Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall, dem Mercedes und den Tätern geben können.

Mutmaßliche Entführung in Wardenburg: Beschreibung des Mercedes

Schwarze Limousine von Daimler Benz, Modell CLS. Neues Modell, vermutlich aus dem Jahr 2020, mit LED-Scheinwerfern, Kennzeichen aus München „M“ mit Zahlenfragment „05“.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen, die rund um die Uhr für Hinweise zur Verfügung steht.