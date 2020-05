In Minuten ist das Isolierzimmer fertig

Wardenburg – Auch, wenn die schlimmsten Prognosen hierzulande nicht eingetreten sind, haben es die vergangenen Wochen in Europa und der Welt gezeigt: Im Zuge der Pandemie ist guter Rat mitunter teuer. In kurzer Zeit können die räumlichen Kapazitäten von Krankenhäusern und Intensivstationen schnell erschöpft sein. Neue bereitzustellen, ist nicht immer so schnell möglich, wie es wünschenswert wäre, und die Lage es erfordert. Nur wenige Minuten dauert es jedoch, eine Isoliereinheit der vergleichsweise jungen Firma Nordwest-Box (Nowebo) aus Wardenburg zu errichten. In einen aufblasbaren, unter hohem Druck stehenden Rahmen werden aus besonderer Plastikfolie bestehende Räume eingehängt – hermetisch abgeriegelte „Luftsäcke“, transparent und komplett mit einer Luftschleuse versehen.

Entwickelt im Verbund mit einer ganzen Reihe deutscher Hochschulen (darunter die Technische Universität Braunschweig), erfüllten sie die Voraussetzungen, die Ärzte und Pflegepersonal für die Behandlung hochansteckender Patienten haben, berichtet Geschäftsführerin Agnes Bendig. Mit nur wenigen Handgriffen lasse sich so – einen Luftkompressor vorausgesetzt –- ein herkömmliches Krankenhauszimmer umfunktionieren. Die genau berechneten Abmessungen machten es möglich. Ihre Entwicklung haben die Wardenburger erst jüngst im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) dem Fachpublikum vorgestellt.

Bendig hatte das Unternehmen im Februar 2009 – damals noch in Hude – gegründet. Der Firmenname deutet es an: Bei Nowebo geht es um Boxen, also Gehäuse oder „Umhüllungen“ im weiteren und weitesten Sinne. Und das bis hin zu ganzen Häusern: So haben die Wardenburger das Land Niedersachsen während der Flüchtlingskrise im Jahr 2014 mit 1250 Schnellbauhäusern beliefert -– stabil, isoliert und in kurzer Zeit mit vergleichsweise geringem Aufwand aus einzelnen Elementen zusammengesetzt. Inzwischen habe man das System weiterentwickelt und ein ganzes Hospital entworfen, das inklusive Operationsraum von wenigen Helfern binnen zwei Tagen zusammengebaut werden kann. Ein Exemplar sei unter anderem in El Salvador im Einsatz, so Bendig.

Mit einer Box hatte einst alles begonnen: „Der erste Auftrag kam aus Norwegen“, berichtet die Geschäftsführerin. Im Vergleich zu den heutigen Projekten sei es „nur“ eine besondere Alu-Transportbox gewesen, wie sie in Flugzeugen Verwendung findet. „Damit fing alles an.“ Doch habe diese Umsetzung ihren Ruf begründet, schnell besondere Lösung zu ersinnen und zu realisieren: „Sachen zu machen, an die sich sonst keiner heranwagt“, wie Bendig es für sich zusammenfasst. Ein Meilenstein war dann die Ausstattung des „Ebola-Fliegers“ der Bundesregierung: Ein umgebauter Lufthansa-Airbus A340-300, mit dem infizierte Patienten sicher verlegt werden können. Die Einrichtung dieser fliegenden Isolierstation stammte ebenfalls von Nowebo, inklusive der Ausrüstung wie Spezial-Behältern oder der Abfallentsorgung. Die Wardenburger hatten sich auf den Auftrag beworben und ihr Konzept erfolgreich beim Auswärtigen Amt vorgestellt.

Das System, das dafür zum Einsatz kam, ähnelt den eingangs beschriebenen „aufblasbaren“ Isolierzimmern: Ein unter Unterdruck stehender „Luftsack“, der an einem Alugestänge befestigt ist. Die Wände bestehen aus transparenter Folie. Der damalige Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeyer hatte das Spezialflugzeug seinerzeit in Betrieb genommen. „Das war ein ganz, ganz tolles Projekt“, erinnert sich Bendig zurück. Ein gewisser Fokus auf Krankenhäuser und deren Einrichtungen kommt nicht ganz von ungefähr: Die Nowebo-Geschäftsführerin ist eine gelernte Krankenschwester.

Doch wer meint, dass hinter einem solchen Engagement eine besonders große Mannschaft stehen muss, täuscht sich: „Wir sind eine kleine, aber sehr schlagkräftige Truppe“, sagt Bendig, die aus Bösel stammt. Und so arbeiteten in dem Wardenburger Unternehmen gerade einmal sechs Personen. Doch die seien allesamt „hoch qualifiziert“. Einer der Ingenieure ist ihr Mann Wilfried, ein gebürtiger Cloppenburger. „Ich weiß, was benötigt wird, und mein Mann weiß, wie man es festmacht“, so Bendig weiter. Etwa für die Fertigung arbeitet Nowebo mit externen Unternehmen zusammen. Dabei lege man einen Fokus auf räumliche Nähe: „Wir nutzen sehr viel regionale Firmen“, sagt sie abschließend. Nur wenn sich dort kein geeigneter Partner finden lasse, weite man die Suche aus.

Mit der Corona-Krise hat Nowebo bereits ein neues Produkt entwickelt: Ein Zelt in der bewährten Bauweise, das etwa Bewohnern von Seniorenheimen die Möglichkeit geben soll, auf sichere Art und Weise Besuch empfangen zu können, berichtet Bendig abschließend. Die Idee sei aus der Zusammenarbeit der Firma mit dem Robert-Koch-Institut in Berlin hervorgegangen. Statt einer starren Acrylglasscheibe, wie gegenwärtig oft verwendet wird, trenne die Gesprächspartner in diesem Falle flexible, durchsichtige Folie: Das verbessere nicht nur die akustische Verständigung: „Die Folie überträgt bei längerer Berührung auch Wärme“, erläutert die Nowebo-Geschäftsführerin abschließend. Das erlaube, bei aller sicheren Trennung, einen größeren Einruck von Nähe. fra