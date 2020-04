Masken und Matratzen

Firmen entdecken in der Coronakrise neue Geschäftsmodelle

+ Vier Mitarbeiterinnen sind fleißig am Nähen: Nur der Zuschnitt erfolgt automatisiert durch Maschinen. Foto: EILERS

Wardenburg - Von Klaus Eilers. Die Coronakrise stellt viele Firmen vor Herausforderungen, offenbart aber auch so manche Chance. Da ist zum Beispiel der Matratzen- und Bettwarenproduzent Sandomir aus der Gemeinde Wardenburg, der seine Produktion jetzt um Stoffmasken für das Gesicht erweitert hat. Mit seinem Produkt richtet sich das Unternehmen an der Oldenburger Stadtgrenze an Betriebe und Privatpersonen. Hintergrund: In Niedersachsen müssen Menschen im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel seit Montag einen Mund-Nasen-Schutz tragen.