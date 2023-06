Landkreis Oldenburg investiert 1,245 Millionen Euro für Lüftungsanlagen

Von: Marten Vorwerk

Über die Finanzierung von Lüftungsanlagen, wie hier in der Grundschule Dötlingen, stimmte der Schul- und Kulturausschuss ab. © vorwerk

Kultur- und Schulausschuss empfiehlt Investition in die Lüftungsanlagen. Die Förderung des Bundesamtes ist aufgrund von Lieferengpässen ausgelaufen. Zudem informieren sich die Mitglieder über den „Bildungsverbund“ im Landkreis Verden.

Wardenburg – „Ich habe es immer wieder beim Bundesamt versucht, aber es steht fest: Wir müssen das selbst bezahlen“, sagte Christian Pundt am Dienstabend im Schul- und Kulturausschuss an der IGS Wardenburg. Er blickte dabei auf die Finanzierung der Lüftungsanlagen in mehreren Schulen im Landkreis Oldenburg. Der Förderzeitraum des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle laufe aus, ehe die letzten Geräte installiert sind und in den Betrieb gehen. Das liege vor allem an Lieferschwierigkeiten.

Nun muss der Landkreis für die Restzahlung in Höhe von 1,245 Millionen selbst aufkommen. Der Ausschuss empfahl den Antrag, einstimmig bei einer Enthaltung, die geplanten Maßnahmen an der Schule Vielstedter Straße in Hude sowie an der Schule am Habbrügger Weg in Ganderkesee ohne Inanspruchnahme einer Förderung fortzuführen. Gleiches gilt für die noch ausstehenden Installationen an der Graf-Anton-Günther-Schule in Oldenburg sowie am Gymnasium Ganderkesee.

„Das ist zwar der ,worst case‘, aber er ist umzusetzen. Es ist wichtig, dass wir im Landkreis alle Lüftungsanlagen auf dem besten Standard haben“, erklärte Pundt abschließend.

Bei der Digitalisierung in den Schulen „auf einem guten Weg“

Bei einem weiteren Tagesordnungspunkt ging es um die Digitalisierung in den kreiseigenen Schulen. Insgesamt seien für eine Summe von 1,95 Millionen Euro 148 Notebooks, 247 Tablets, 160 Streaming-Boxen, 164 interaktive Tafelsysteme, 80 PCs und 65 digitale Arbeitsgeräte angeschafft worden. „Das hat sehr gut funktioniert. Wir sind da auf einem guten Weg“, lobte Pundt.

Thomas Leppin (FDP) stellte heraus, dass noch mehr digitalisiert werden könne, indem keine analogen Schulbücher, sondern digitale Lehrbücher benutzt werden. „Gerade Kinder, die sechs oder sieben Jahre alt sind, schleppen teilweise ein Drittel ihres Körpergewichts mit sich. Das kann negative gesundheitliche Auswirkungen haben“, so Leppin.

Christoph Pauli, Lehrer an den BBS Wildeshausen, sah das etwas anders. „Wenn Schüler, die sowieso schon Schwierigkeiten beim Lesen haben, auf einem kleineren Bildschirm lesen und dann noch scrollen müssen, führt das zu Problemen. Die E-Books sind zwar gut, aber nicht das Allheilmittel.“

Pundt ergänzte: „Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass in Schulen auch Schränke für die Bücher stehen, und diese werden kaum genutzt. Alles in allem müssen das die Schulen erst einmal selbst entscheiden.“

Landkreis bald „Bildungsverbund“?

Ein weiterer Punkt, mit dem sich der Ausschuss befasste, war das Thema „Bildungsverbund“. Dafür war Gastreferentin Ute Schwetje-Arndt vom Landkreis Verden eingeladen. Dort gibt es seit einigen Jahren diesen „Bildungsverbund“. Schwetje-Arndt informierte über das Konzept: „Es geht darum, die Schulen im Landkreis untereinander zu vernetzen und die Schüler über Projekte zu informieren, die der Berufsorientierung dienen“, erzählte sie.

Ziel sei es, dass alle Jugendlichen der Region einen Schulabschluss erreichen, einen Ausbildungs- oder Studienplatz bekommen und einen „geglückten Bildungsweg“ erleben. Daher haben sich schon im Juli 2011 Akteure aus Kommunen, Wirtschaft, Schulen und Institutionen im Bereich der berufsorientierenden Bildung zusammengeschlossen. „Wir haben zum Beispiel ein Ausbildungs- und Praktikums-portal. Dort erfahren die Schüler, wann und wo die nächste Berufsmesse ansteht oder welche Unternehmen Praktika anbieten. Wir gehen auch aktiv auf die Firmen zu und in die Betriebe rein.“

Auf Nachfrage aus dem Ausschuss betonte Schwetje-Arndt, dass dieses Konzept „schon die eine oder andere Erfolgsgeschichte mit sich gebracht“ hat. Die Ausschussmitglieder nahmen die Informationen zur Kenntnis. In den Fraktionen wird nun in den kommenden Wochen und Monaten darüber beraten, ob ein solches Konzept auch für den Landkreis Oldenburg Thema sein könnte.