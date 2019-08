Klimawandel verschärft Gefahrenlagen

Wardenburg/Landkreis – Gewaltige Waldbrände, Hochwasser, Sturmfluten, Epidemien, Evakuierungen von Zehntausenden Menschen – das sind keine Horrorszenarien, sondern Katastrophenfälle, auf die Feuerwehren, das Technische Hilfswerk (THW) und die Hilfsdienste vorbereitet sein müssen – im Inland und künftig wohl auch im Ausland. Dass diese Herausforderungen nicht leicht zu meistern sind, es in manchen Fällen auch keine ausreichenden Vorbereitungen gibt, war Gegenstand der „Blaulichtkonferenz“ zum Thema „Ergänzender Katastrophenschutz“, zu der die SPD-Bundestagsabgeordnete Susanne Mittag am Mittwoch nach Wardenburg eingeladen hatte. Als Gäste hatte sie den THW-Präsidenten Albrecht Broemme und den Präsidenten des Niedersächsischen Landesfeuerwehrverbandes, Karl-Heinz Banse, eingeladen. Und diese sprachen vor den mehr als 100 Teilnehmer aus allen relevanten Bereichen – von der Feuerwehr, über Rettungsdienste bis zur Polizei und der DRLG – durchweg Klartext.

Im Vergleich zu anderen Bundesländern sei Niedersachsen mit seinen 130 000 Feuerwehrleuten „eher führend“ – durch die Heidebrände, Hochwasser und Sturmfluten habe man in dem Bundesland früher angefangen, über die Bewältigung von Katastrophenlagen nachzudenken, sagte Banse. Ein Baustein seien die Kreisfeuerwehrbereitschaften, von der es je nach Größe des Einzugsgebietes mindestens eine je Landkreis gibt. Das Problem hier jedoch: Die Ausstattungen seien oftmals nicht kompatibel, sodass sich eine Zusammenarbeit bei einem Großeinsatz mitunter erschwere.

Abhilfe solle ein einheitliches „Löschgruppenfahrzeug für den Katastrophenschutz“ (LF-KatS) schaffen, von dem der Bund jetzt 306 für ganz Deutschland angeschafft habe – zehn davon wurden in Niedersachsen ausgeliefert. „Schade – wir laufen hinterher und stopfen nur die Löcher“, lautete das harte Urteil des Feuerwehr-Präsidenten.

Als eine „tolle Erfahrung“ bezeichnete er den Einsatz von Feuerwehrleuten aus Nienburg bei den starken Waldbränden in Schweden. Alles hätte dort gut funktioniert, insbesondere die Zusammenarbeit mit seinen schwedischen und polnischen Kameraden. Deutschland halte mit 1,3 Millionen Brandschützern das größte Kontingent in Europa vor und sei damit das Land, das am ehesten in der Lage sei, bei nationalen Katastrophen zu helfen. „Wir sollten uns nicht zurückziehen“, befand er. Die Einsätze mit einigen Hundert Leuten zu unterstützen, sei allemal machbar.

Grundlage dafür sei aber eine unbedingte Stärkung des Ehrenamtes, so Banse weiter, insbesondere was die Bereiche Freistellung durch die Arbeitgeber und vor allem Versicherung im Einsatz angehe. Solche, für die Feuerwehren bereits bestehenden Regelungen, müssten unbedingt auch auf die Hilfsorganisationen ausgeweitet werden. Doch bestehe bundesweit keine einheitliche Regelung. Darüber hinaus sollten die Kommunen ihre Einheiten in jeder Hinsicht so ausstatten, dass sie auch tatsächlich eingesetzt werden können: „Die Bürgermeister müssen sagen: Das ist ,meine‘ Feuerwehr – und nicht, das ist ,die‘ Feuerwehr“, forderte er.

THW-Präsident Broemme freute sich, dass das „Blaulichtmilieu“ aus dem Oldenburger Land so stark vertreten war. Der gebürtige Darmstädter war unter anderem 14 Jahre lang Chef der Berliner Feuerwehren. Er ging unter anderem auf den Klimawandel und dessen zu erwartende Folgen ein: „Es gibt ja Leute, die sagen, den gibt es nicht – das sind Leute, die viel twittern und eine blonde Frisur haben“, spielte er auf den amerikanischen Präsidenten an. Doch seien die Veränderungen real, und die Einsatzkräfte müssen darauf vorbereitet sein. Erst vor wenigen Tagen habe das THW bei der Bewältigung von Schäden durch einen Tornado in Luxemburg geholfen. „Jeder kehre vor seiner Tür“, sagte Broemme, Probleme könne es – und werde es – überall geben: Wald- und Torfbrände etwa, aber auch Stromausfälle durch sinkende Flusspegel – aufgrund dessen Kraftwerke abgeschaltet werden müssen, weil nicht mehr genug Kühlwasser zu Verfügung steht. Und einstürzende Brücken, wie vor einem Jahr in Genua, könne es allemal auch in Deutschland geben. Müsse man an mancher Stelle noch „dem Geld hinterherlaufen“, sei es gut, dass die Politik auf höchster Ebene das Problem erkannt und sich Ziele gesetzt habe – doch müssten diese auch umgesetzt werden. Manchmal, so Broemme, wünsche er sich, dass gehandelt wird, ohne dass vorher etwas passiert ist.

Mittag bestätigte viele Kritikpunkte der beiden Redner, etwa, dass die Rettungsorganisationen vergleichsweise „stiefmütterlich“ behandelt, Gelder für den Katastrophenschutz im Bundeshaushalt über Jahre hinweg gekürzt worden seien. Auch die Einschätzungen bezüglich des Klimawandels teilte sie. Hier müssten alle Beteiligten zusammenarbeiten, Planungen von Bund, Land und Kommunen etwa ineinandergreifen.

„Wir müssen nicht perfekt sein, aber gewappnet – und zusammenhalten“, sagte Banse abschließend. Broemme blieb seinem ironisch-lakonischen Ton treu und sagte nur: „Banse hat Recht.“ fra