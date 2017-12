Kleidung brennt in einem Rohbau

Zeugen gesucht

Wardenburg - Aus unbekannten Gründen ist am Mittwoch gegen 21.25 Uhr ein Feuer in einem Rohbau an der Straße Plaggenesch in Wardenburg ausgebrochen. Gebrannt haben hauptsächlich im Gebäude abgelegte Kleidungsstücke.