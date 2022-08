Klare Ansagen von Friedrich Merz

Von: Holger Rinne

Zum Abschluss gab es eine Krawatte in den oldenburger Landesfarben für Friedrich Merz (M.) von Silvia Dreher und Philipp Albrecht. © Rinne

Wardenburg – Als sich der Landesparteitag der Oldenburger CDU am Samstag dem Höhepunkt näherte, hatte der Vorsitzende des gastgebenden Kreisverbands Oldenburg-Land, Philipp Albrecht (Ganderkesee), alle Mühe, die Aufmerksamkeit der Delegierten im Saal des Wardenburger Hofs auf die letzten Punkte der Tagesordnung zu lenken. Zu groß war die Anspannung.

Schließlich war es so weit: Punkt 12 Uhr betrat Friedrich Merz, begleitet von CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann und Landesvorsitzender Silvia Dreher, unter großem Applaus die Bühne. Der CDU-Bundesvorsitzende und Oppositionsführer im Deutschen Bundestag sollte für die Christdemokraten die heiße Phase des niedersächsischen Landtagswahlkampfs einläuten.

Der Politprofi begann seine gut einstündige Rede mit einer Charmeoffensive. „Das Oldenburger Münsterland ist der schönste Teil von Nordrhein-Westfalen – nach dem Sauerland“, verkündete Merz mit einem breiten Grinsen, bevor er in das politische Tagesgeschehen einstieg.

Mit scharfen Worten verurteilte er den Krieg Putins in der Ukraine und erinnerte daran, dass Regierung und Opposition unmittelbar nach dem Überfall auf die Ukraine eine Zusammenarbeit zum Wohle des Landes vereinbart haben. Er übernahm bewusst von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den Begriff „einer Zeitenwende für Deutschland und Europa“. Damit waren die Gemeinsamkeiten zwischen Opposition und Regierung aber auch schon aufgebraucht.

Scharfe Kritik an der Regierungskoalition

Im Folgenden übte Merz scharfe Kritik an der Regierungskoalition. Die Gasumlage von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erklärte er für gescheitert. Anstatt 300 Euro an 40 Millionen Menschen zu zahlen, hätte die Regierung besser 1 000 Euro an das untere Drittel der Einkommensbezieher geben müssen. „Wenn der Staat einen Honigtopf auf dem Marktplatz aufstellt, dann darf er sich doch nicht darüber wundern, wenn drumherum die Türen aufgehen und alle bis zu den Oberarmen in diesem Topf stecken“, bemängelte Merz den Umstand, dass auch profitable Energieunternehmen auf die Gasumlage zurückgreifen können. Er setze darauf, dass die Mehrheit des Bundestages dem Unionsantrag Anfang September folgen und die Gasumlage kippen werde. Damit werde der „Sunnyboy der deutschen Politik“, so Merz über Habeck, seine erste große Niederlage erleiden.

Gleichzeitig stimmte der CDU-Bundeschef die Bürger in Folge des Ukraine-Krieges auf befristete Einschränkungen ein. „Die baltischen Staaten Polen und die Ukraine schauen auf Deutschland. Sie erwarten nicht nur Hilfe von uns, sondern sie sind auch fest davon überzeugt, dass wir das Land sind, dass am allerehesten in der Lage ist, diese Herausforderungen zu bestehen“, berichtete Merz von seinen Eindrücken aus diversen Auslandsreisen.

Die Klimakrise bezeichnete er als ein Thema, das über die aktuellen Probleme hinausreiche. Nicht Ideologen, sondern Ingenieure seien zur Bewältigung gefragt. Als Beispiel nannte er, dass es nicht nur gelte, die Co2-Emissionen zu verringern, sondern Technologien zu fördern, die das Gas aktiv binden.

Anspruch auf das Amt des Bundeskanzlers

Zum Abschluss beantwortete Merz noch einige Fragen aus dem Publikum. Auf die Frage nach den Cum-Ex-Machenschaften, griff er den Bundeskanzler scharf an. In Anspielung auf seine Gedächtnislücken und sein Schweigen während der Pressekonferenz mit Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas bezweifelte er, dass Scholz überhaupt die Fähigkeiten zum Amt des Bundeskanzlers besitzt. „Wenn die Regierung heute ins Straucheln käme, stehen wir morgen bereit“, formulierte Merz seinen Anspruch auf das Bundeskanzleramt.

Bevor es weiter nach Garrel ging, überreichte Breher dem Gast eine Krawatte in den Oldenburger Landesfarben.