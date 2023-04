Eltern setzen sich für den Erhalt der Förderschule Lernen ein

Von: Gero Franitza

Teilen

Wollen, dass die Förderschule Lernen erhalten bleibt: Gerold Rökker, Steffi Helms, Laura Leman und Jan-Erik Rökker (v.l.). © Franitza

Landkreis/Wardenburg – Die Letheschule in Oberlethe (Gemeinde Wardenburg) ist ein Förderzentrum mit dem Schwerpunkt Lernen. Wenn es nach dem Willen der Landesregierung geht, hat sie keine Zukunft: Demnächst sollen dort keine Kinder mehr eingeschult und unterricht werden – diese Art der Förderschulen sollen Auslaufmodelle sein. Schüler, die einen solchen Bedarf an Unterstützung haben, müssen dann – im Sinne des Inklusionsgedankens – künftig Regelschulen besuchen.

Diese Entscheidung hatte schon im Kreis-Schulausschuss für heftige Diskussionen gesorgt (wir berichteten). Und auch Eltern von Schülern der Letheschule stemmen sich dagegen, dass diese kleine Bildungseinrichtung ebenfalls der Vergangenheit angehören soll. Ihre eigenen Erfahrungen lassen die Abschaffung der Förderschule Lernen dort als vollkommen unverständlich erscheinen, wie Gerold Rökker vom Schulelternrat sowie Laura Leman, Steffi Helms und Nicole Huntemann im Gespräch mit unserer Zeitung darlegen.

Sie alle haben Kinder, die von einer Regelschule an die Letheschule gekommen sind und wissen daher, wovon sie reden. Und es sind nicht nur die guten Erfahrungen, die sie nach eigenen Angaben mit der Förderschule gemacht haben, sondern eben auch die negativen Erlebnisse ihrer Töchter und Söhne an den Regelschulen zuvor. „Als Kind in einer normalen Schule ist man eine Nummer“, sagt Helms, die eine Tochter auf der Letheschule hat. Viel zu knapp sei vorher die Zeit gewesen, die Pädagogen dem besonderen Bedarf ihres Kindes widmen konnten. Auch Schulbegleiter seien dort oftmals nur „rausgeschmissenes Geld“ gewesen, berichtet sie. „Die Lehrer können gar nicht anders“, stimmt ihr Rökker zu und zeigt durchaus Verständnis für deren Situation.

Schülerin separat gesetzt worden

Bei ihrer Tochter sei der zusätzliche Bedarf in der Grundschule aufgefallen, erzählt Leman – sie sei nicht mehr mitgekommen. Die Folge: Das Mädchen sei schließlich mit einem eigenen Förderplan separat gesetzt worden. „Mama, warum sitze ich abseits, das will ich nicht“, habe sie zuhause gesagt. Danach sei die Entscheidung gefallen, ihre Tochter die Förderschule Lernen besuchen zu lassen: „Ich war froh, dass sie auf die Letheschule kam“, so Leman, „es hat sich viel gebessert.“ Auf einer Regelschule wäre ihr Kinde jedoch „untergegangen“, ist sich die Mutter sicher.

Das deckt sich mit den Erfahrungen, die Nicole Huntemann gemacht hat. Sie hat zwei Kinder, die die Letheschule besuchen. Ihr jüngster Sohn gehe dort in die sechste Klasse, sei vorher aber auf einer normalen Grundschule gewesen, berichtet sie. Förderlehrer und ein Kinderpsychologe hätten ihr gesagt, dass dies kein Problem sei, da es Inklusion und Fördermaterialien gebe und der Junge Förderstunden erhalten werde. Die habe er aber nicht wie versprochen bekommen, nur maximal eine halbe Stunde in der Woche, so Huntemann: „Mehr war nicht drin“, weil keine Lehrer dafür da waren. In der Folge sei ihr Sohn immer schlechter geworden, sei nicht mehr motiviert gewesen und wollte schließlich gar nicht mehr zu Schule gehen. Einmal habe er einen unbekannten Text vor der Klasse vorlesen müssen – und das als lernschwaches Kind, berichtet die Mutter. Schließlich sei ihr Sohn nur noch mit Bauchschmerzen zur Schule gegangen. Da sei dann die Entscheidung gefallen, ihn auf die Letheschule zu geben. Jetzt habe er ein gutes Zeugnis und sei wieder zufrieden. Daher werde sie die Förderschule empfehlen, so Huntemann. „Normale Schulen können es nicht leisten“, sagt sie abschließend – nicht bei der jetzigen personellen Ausstattung.

„Ellenbogengesellschaft“ schafft Mobbingopfer

„Es geht dort nicht nach Schema F“, beschreibt Rökker für sich den Vorteil der Förderschule. Die Kinder lernten an der Letheschule, was sie fürs Leben brauchten – in der jeweiligen Klasse, während Praktika oder in den Arbeitsgemeinschaften. Diesen familiären Umgang in der Schule lobt auch Helms. „Wir leben in einer Ellenbogengesellschaft“, sagt sie. „Entweder, man ist einer der Starken, oder man wird ein Mobbingopfer.“

Rökkers Sohn Jan-Erik war vor dem Besuch der Förderschule – zunächst der in Ganderkesee – auf einer Integrierten Gesamtschule (IGS). Was macht für ihn die Letheschule aus? „Die Lehrer sind nett, der Stoff ist einfacher, die Klassen sind kleiner und ruhiger“, beschreibt er den Unterschied. Das sei cool gewesen, urteilt Jan-Erik. Einen Grund, die Förderschulen zu schließen, sehe er keinen, sagt der Jugendliche. Erst dort habe er sich richtig sicher gefühlt.

Den Förderschulen und der aus ihrer Sicht erfolgreichen Arbeit fehle die Lobby, sagen Rökker, Leman und Helms abschließend. Und Schüler, die das möchten, könnten ja im Anschluss durchaus dennoch eine Regelschule besuchen. Vielleicht würde es helfen zu sehen, wie erfolgreich Absolventen dieser Schulen später im Leben vorangekommen sind. Mehr Eltern müssten Farbe bekennen und sagen: „Ich bin stolz, dass mein Kind auf eine Förderschule geht und ich bin stolz darauf, dass es seinen Weg gehen wird“, hofft Helms. fra