Jugendlicher in Wardenburg von Auto angefahren und schwer verletzt

Von: Yannick Hanke

Ein 14-Jähriger wurde in Wardenburg beim Überqueren der Straße von einem Auto angefahren und schwer verletzt. © imago/Symbolbild

In Wardenburg (Landkreis Oldenburg) wurde ein jugendlicher Fußgänger am Freitag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der 14-Jährige wurde von einem Pkw erfasst.

Wardenburg – Ein 14-Jähriger ist von einem Auto in Wardenburg im Landkreis Oldenburg angefahren und schwer verletzt worden. Der Jugendliche habe am Freitagmorgen, 27. Januar 2023, zu Fuß eine Straße überquert, teilte die Polizei mit. Ein 41 Jahre alter Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und erfasste den 14-Jährigen mit seinem Wagen.

In Wardenburg: 14-Jähriger von Auto angefahren und schwer verletzt

Zur Unfallzeit gegen 7:20 Uhr hätte der 41-jährige Oldenburger mit einem BMW die Eichenstraße von Charlottendorf in Richtung der Straße „Lagerdamm“ befahren. In Höhe der Straße „Holgenmoor“ wollte der 14-Jährige aus der Gemeinde Wardenburg die Fahrbahn überqueren. Es kam zum Unfall.

Der Jugendliche aus Niedersachsen wurde schwer verletzt, war aber durchgängig ansprechbar. Vor Ort wurde er von einem Notarzt behandelt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Am Pkw entstanden Sachschäden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro.