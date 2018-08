Das Haus „spricht“, die Bauherren hören zu

Annekathrin Reißauer und Sven Rathjen gewinnen einen Preis für die beispielhafte Sanierung eines alten Bauernhauses

+ Sven Rathjen und Annekathrin Reißauer (Mitte) mit den Stefan Effenberger (Landkreis), Jurymitglied Volker Gläntzer und Heinz Riepshoff von der Interessengemeinschaft Bauernhaus (von links).

Westerburg - Wer mit dem Gedanken spielt, sich ein eigenes Haus zu kaufen, den mag schon die Idee abschrecken: sich ein 118 Jahre altes Bauernhaus zuzulegen. Zumal das Haus einige Jahre zuvor unbewohnt war und unter Denkmalschutz steht. Für Annekathrin Reißauer und Sven Rathjen war das hingegen eine Motivation. Und was sie in den vergangenen vier Jahren aus dem Gebäude in Westerburg (Gemeinde Wardenburg) gemacht haben – und vor allem auf welche Art und Weise – ist etwas ganz Besonderes. Und das haben die beiden seit Freitag nun auch schriftlich.