Ihr Grünkohl-Burger besteht den ersten Test

Von: Gero Franitza

Teilen

Das Grünkohlbrot kommt an: Kim Büscher mit Sohn Tebbo und ihrem Mann Thorsten sowie den beiden Mitarbeiterinnen Erika Stahmer und Bärbel Speckmann (von links). © Franitza

Achternmeer – Kim Büscher und ihr Mann Thorsten von der Bäckerei und Partyservice Meyer in Achternmeer (Gemeinde Wardenburg) bieten ihren Kunden gerne neue Produkte an. Dass die aktuellste Kreation allerdings so schnell so gut ankommt, sei dann doch überraschend gewesen, berichtet Thorsten Büscher: In einem „Testlauf“ hatte er den Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr des Ortes vor wenigen Tagen Grünkohl-Burger geliefert.

Grünkohl ... was?!? fragt sich da verwundert sicherlich nicht nur der geneigte Freund des deftigen norddeutschen Traditionsgerichtes. Thorsten Büscher klärt auf: „Das ist ein Burgerbrötchen aus Weizen, in dem der Grünkohl reingebacken ist.“ Als Belag gibt es eine Scheibe Kassler, zusammen mit Röstzwiebeln und einer selbst gemachten, mild-würzigen Senfsoße.

Und diese Burger kamen bei den Brandbekämpfern so gut an, dass sie diese unerwartete Lieferung nicht nur restlos verputzt haben, sondern zum Dank auch noch ein Foto auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichten. Doch dabei blieb es nicht: Dutzende „Likes“ unter dem Beitrag zeigen an, dass die kulinarische Kreation gefiel. „Kurz danach kam einer der Feuerwehrleute und hat sich gleich 40 Brötchen bestellt“, sagt der Bäcker.

Der Burger: Grünkohl im Brötchen, Kassler mit Senfsoße als Belag. © -

Aber, die Frage bleibt nicht aus: Grünkohl ohne Pinkel? Der gebürtige Ostfriese bejaht. Das liege an der Konsistenz der Wurst. Ein Versuch, diese aufzuschneiden und auf das Brötchen zu legen habe keine befriedigenden Ergebnisse geliefert, so Thorsten Büscher. Das lockere Wurstbrät sei zerbröselt. Doch das letzte Wort sei noch nicht gesprochen: Wenn sich eine entsprechende Wurst ausfindig machen lasse, sei später auch das möglich. Die Burger seien die „Weiterentwicklung“ des Grünkohlbrotes, das die Bäckerei schon seit ein paar Jahren im Angebot hat: Da seien – im Gegensatz zu den Brötchen – die Röstzwiebeln zusammen mit Schinkenwürfel verbacken. Dies eigne sich besonders zum Abendbrot: angeröstet mit etwas Butter, ein Belag sei nicht mehr nötig, schwärmt die Familie. „Unser Sohn mag keinen Grünkohl“, ergänzt die Inhaberin des Geschäfts, „aber das Brot isst er immer.“

Auf die Idee, daraus einen Burger zu machen, sei er zusammen mit seinem Freund Christian Meyer aus Thedinghausen, seines Zeichens Bäckermeister, gekommen, so der Achternmeerer. Bei Besuchen denken sich die beiden gerne neue Rezepte aus, die sich oftmals auch schmackhaft umsetzen ließen. Andere Kreationen, von denen er dachte, dass sie gut ankommen könnten, liefen dann eher nicht.

Grünkohlbrot mit Schinken und Röstzwiebeln. © -

Experimentierfreude legen Büschers ebenso für ihren Partyservice an den Tag. Für den ist beispielsweise eine Frischkäsetorte entstanden: Aus mehreren Schichten Brot mit Füllungen und Überzug aus verschiedenen Sorten Käse, filigran verziert mit Tomaten und Porree – auf dem ersten Blick von einer „normalen“, süßen Torte nicht zu unterscheiden. Oder Brötchen, die als Suppenteller oder Schälchen für Currywurst dienen und im Anschluss verzehrt werden können. „Ich probiere gerne etwas aus, aber nicht alles funktioniert“, räumt Thorsten Büscher ein.

Solche Waren seien dann auch eher eine Ergänzung des herkömmlichen Angebots, erklärt seine Frau Kim. „Die neuen Sachen kommen gut an, werden gelobt, und auch gekauft.“ Aber dann schwenkten die Käufer wieder auf die bekannten, bewährten und beliebten Produkte um. „80 Prozent sind Stammkunden“, ergänzt ihr Mann. Und diese wüssten, was sie an der Bäckerei in ihrem Ort haben, so Kim Büscher. Das habe sich auch während der Corona-Zeit gezeigt: Während sie aus anderen Geschäften gehört habe, dass die Käufer dort gereizt oder unhöflich gewesen sein sollen, gelte für ihre Kunden das Gegenteil. „Alle waren immer nett und gar nicht hektisch“, lobt sie die Achternmeerer.

„Kranzkuchen“ wie vor 65 Jahren

Doch bei allen neuen Rezepten, die immer wieder ausprobiert werden – die bewährten alten werden nicht angetastet oder „modernisiert“, unterstreicht Kim Büscher abschließend. Das gilt insbesondere für den „Kranzkuchen“, der heute noch gebacken wird, wie vor 65 Jahren, als Kim Büschers Großvater die Dorfbäckerei an der Korsorsstraße in Achternmeer eröffnet hatte. „Das ist unser Bestseller“, freut sie sich. „Je schlechter das Wetter, umso besser läuft er“, sagt sie und schmunzelt: „Warum das so ist, weiß keiner.“