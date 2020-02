Er fiel vor 120 Jahren vom Himmel

Benthullen/Oldenburg – Auf einem Steinhaufen in Benthullen (Gemeinde Wardenburg) machte Wolfgang Hartung, damals Direktor des Staatlichen Museums für Naturkunde und Vorgeschichte, einen Zufallsfund, der bis heute die Menschen begeistert. Ein Meteor, rund 17 Kilogramm schwer, aber kaum größer als ein Fußball, lag dort auf einem Steinhaufen. So erzählt Dr. Christina Barilaro, stellvertretende Direktorin des Oldenburger Landesmuseums Natur und Mensch, die Geschichte des außerirdischen Gesteins. Noch bis Sonntag, 9. Februar, ist der Meteor „Benthullen“ dort zu sehen.

„Er ist wohl beim Torfstechen gefunden worden“, berichtet Barilaro. Der würfelförmige Brocken sei vermutlich vor rund 120 Jahren ins niedersächsische Moor gestürzt und habe dort in einer Tiefe von etwa zwei Metern gelegen. Ursprünglich sei er, das hätten Untersuchungen ergeben, schätzungsweise anderthalb Meter groß gewesen. Eine Kollision vor 50 Millionen Jahren habe den Meteoroiden, wie der Körper im fliegenden Zustand bezeichnet wird, aus seiner Umlaufbahn geworfen und ihn zu Fall gebracht.

Der erste Entdecker des Gesteins, das eine schwarze Schmelzkruste von seinem Sturz durch die Atmosphäre auf die Erde aufweist, habe den Brocken wohl einfach mitgenommen. Später müsse er ihn wieder aussortiert haben, vermutet Barilaro – ihr Vorgänger Hartung jedenfalls fand ihn 1944 zufällig auf einem Steinhaufen liegend. Als Geologe sei ihm sofort klar gewesen, worum es sich handele, spätestens, als er ihn angehoben habe. „Das ist typisch für Meteoriten: Sie sind vergleichsweise schwer“, sagt die stellvertretende Direktorin. „Benthullen“ habe ein Gewicht von 17,25 Kilogramm. Damit sei er der größte Steinmeteorit, der bislang in Deutschland gefunden wurde.

Wegen seines Seltenheitswerts lagert das Landesmuseum den Gesteinsbrocken in der Regel im Tresor. Zuletzt sei er dem Publikum 2012 in der Ausstellung „Meteoriteneinschlag“ gezeigt worden. Dass er nun für einige Tage öffentlich zu sehen ist, liege an den aktuellen Ereignissen: Eine Kamera auf dem Dach des Oldenburger Universitätsgebäudes zeichnete am 18. Januar gegen 17.44 Uhr eine helle Feuerkugel auf, die ein Meteorit gewesen sein könnte.

Im Anschluss hätten sich Hunderte Menschen gemeldet, die Zeugen des Naturereignisses waren, teilt die Uni mit. „Bisher gab es 300 Anrufe und 50 Mails von Personen, die die Feuerkugel am 18. Januar gesehen haben“, sagte Professor Björn Poppe, Strahlenphysiker an der Uni Oldenburg. „Unsere Wissenschaftler gehen davon aus, dass es unverglühte Teile gibt, die auf der Erde angekommen sind, einige Gramm schwer, also wahrscheinlich nur etwa so groß wie ein Kieselstein.“ Etwa zehn Personen hätten tatsächlich Stücke entdeckt, die Meteoritenteile sein könnten. Einige dieser Funde werden Poppe zufolge derzeit elektronenmikroskopisch untersucht.

Der Brocken soll mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 45 000 Kilometern pro Stunde in die Erdatmosphäre eingetreten sein. Die Feuerkugel – eine besonders helle Sternschnuppe – sei von einem etwa 30 Kilogramm schweren, außerirdischen Objekt erzeugt worden. Die Wissenschaftler der Uni Oldenburg gehen davon aus, dass es noch in der Atmosphäre explodierte.

Wer bei der aktuellen Suche am Boden kein Glück hat, kann also „Benthullen“ in der Vitrine anschauen. „Ein Meteorit ist natürlich immer ein faszinierendes Objekt“, findet Barilaro. Sie hofft auf viele Besucher. Ab April werde „Benthullen“ für eine Ausstellung nach Nürnberg verliehen.