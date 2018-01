Mehr als 80 Einsatzkräfte wenden Großbrand im Ortskern Wardenburg ab

Feuerwehr verhindert Schlimmeres

+ © Feuerwehr Wardenburg Der brennende Trockner hätte laut Einschätzung der Feuerwehr einen Großbrand auslösen können. © Feuerwehr Wardenburg

Wardenburg - Ein in Flammen stehender Trockner, der laut Einschätzung der Feuerwehr zu einem Großbrand im Ortskern Wardenburgs hätte führen können, wurde am Samstagabend gerade noch rechtzeitig gelöscht. Gegen 17.10 Uhr waren die Feuerwehren Wardenburg, Littel, Achternmeer und Sandkrug wegen eines vermeintlichen Wohnungsbrands an den Drosselweg gerufen worden. Beim Eintreffen des ersten Fahrzeugs kam bereits Rauch aus einer Eingangstür des Gebäudes. Die Lage schien brenzlig.