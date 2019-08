Ein Carport und zwei Autos sind in Wardenburg durch ein Feuer zerstört worden. Verletzt wurde niemand.

Wardenburg - Der Carport eines Wohnhauses an der Straße „Am Ring“ geriet in der Nacht zu Samstag gegen 2.05 Uhr in Brand. Das teilt die Polizei mit.

Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden, zwei Autos und der Carport verbrannten jedoch komplett. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache sowie zum Ausmaß des Brandes dauern derzeit noch an.