Feuer greift von Garage auf Wohnhaus über

Von: Dierk Rohdenburg

Feuer in Wardenburg: Die Flammen griffen auf ein Wohnhaus über. © 261News

Wardenburg – In Wardenburg brannte in der Nacht zu Montag eine Garage. Das Feuer griff nach Angaben der Polizei auf ein Wohnhaus über, das weitgehend zerstört wurde.

Nach ersten Polizeiangaben brach das Feuer aus noch ungeklärter Ursache gegen 4.30 Uhr an der Tannenstraße aus. Es gab keine Personenschäden, die Bewohner kamen bei Nachbarn unter. Sie posteten sogar in der Nacht noch ein Video von dem Brand in einer örtlichen Facebook-Gruppe, bei der sie als Admins aktiv sind. Eine Vielzahl von Feuerwehrkräften und der Polizei sind vor Ort. Wir berichten weiter.

Mit der Drehleiter bekämpften die Einsatzkräfte den Großbrand. © 261News