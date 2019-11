Erst kam Tilly, dann der „Stahlhelm“

Heutiges Ausflugsziel gibt doppelten Einblick in die Geschichte Wardenburgs

+ Gedenkstein auf dem „Tilly-Hügel“: Der Stahlhelm erinnert an die Initiatoren. Foto: Faß

Wardenburg - Von Dirk Fass. Der Wardenburger Pfarrer Ernst F. W. Rodenbrock (1898 bis 1924) sagte einmal in einem Vortrag: „Dass Feldherr Tilly im September 1623 mit seiner 25 000 Mann großen Heeresschaar am heute nach ihm benannten ,Tilly-Hügel‘ lagerte und die Kirche, das Pfarrhaus und die Küsterei zerstörte und verwüstete, so betrachte ich das nicht als das Schlimmste. Aber dass diese Vandalen mit den alten, unersetzlichen kirchlichen Dokumenten und Urkunden, die in der alten Marienkirche lagerten, ihre Kochtöpfe geheizt haben, das war weit wesentlich schlimmer.“