Dreist: Gehbehinderte Seniorin vor dem Arztbesuch auf der Straße bestohlen

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Die Polizei sucht nach einem Mann, der in Wardenburg eine Seniorin bestohlen hat. © dpa

Wardenburg – Auf offener Straße hat ein bislang Unbekannter eine 84-jährige gehbehinderte Frau in Wardenburg bestohlen.

Die Frau war am Montag gegen 9 Uhr zu Fuß auf der Friedrichstraße in Wardenburg zu ihrem Arzt unterwegs. Vor der alten Apotheke wurde sie von einem jungen Mann angesprochen. Während des Gesprächs griff dieser in einen Einkaufsbeutel, der sich im Korb ihres Rollators befand und entnahm das Portemonnaie der Frau. Danach flüchtete er mit einem Fahrrad in Richtung Rathaus.

Den Dieb beschrieb die geschädigte Frau als ungefähr 20 Jahre alt, 170 bis 180 Zentimeter groß, von sportlicher Statur, mit dunklen Haaren und braunem Teint. Er war mit einer hellen oder grauen Trainingshose bekleidet. Wer weitere Hinweise zu dem Mann geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/9410 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Weitere Meldungen:

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hat am Montag gegen 13.20 Uhr einen Brand am Reiherweg in Wardenburg entdeckt. Der 52-Jährige aus der Gemeinde Wardenburg stellte fest, dass eine ungefähr 20 Quadratmeter große Grünfläche zwischen einem ehemaligen Discountmarkt und dem Gelände eines Herstellers von Betonerzeugnissen brannte. Bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehr hinderte der Mann die Flammen durch den Einsatz zweier Feuerlöscher an der weiteren Ausbreitung. Die weiteren Löscharbeiten führten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wardenburg durch.

Der entstandene Schaden blieb durch den vorbildlichen Einsatz des 52-jährigen gering, so die Polizei.

Bedroht und Geld gefordert

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Breslauer Straße in Delmenhorst ist am Samstag gegen 14.50 Uhr in seiner Wohnung überfallen worden. Gegenüber der Polizei gab der 50-Jährige an, dass ein junger Mann an seiner Haustür geklingelt und sich als Nachbar ausgegeben hatte. Nachdem er die Tür geöffnet habe, habe der Mann ihn mit einem Schlagstock in die Wohnung gedrängt und Geld gefordert. Schließlich habe der Mann geringe Mengen Geld und ein Messer an sich genommen und die Wohnung verlassen.

Im Rahmen der Fahndung konnten Polizisten einen 19-jährigen Delmenhorster in Tatortnähe antreffen, auf den die Beschreibung des 50-jährigen Opfers zutraf. Bei ihm fanden sie Geld in passender Stückelung und außerdem geringe Mengen Betäubungsmittel. Der 19-Jährige war in Begleitung eines 17-jährigen Delmenhorsters, bei dem das gestohlene Messer gefunden wurde. Wegen des Verdachts des schweren Raubs wurde er vorläufig festgenommen.