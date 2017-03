Ursache für Vogelgrippe weiter unklar

Wardenburg - Von Ove Bornholt. Brandaktuelle Debatte: Als die Kreisverwaltung am Dienstagnachmittag über einen erneuten Ausbruch der Vogelgrippe im Landkreis Oldenburg informierte, diskutierten Wissenschaftler, Geflügelhalter und Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne) gerade in Wardenburg über die Krankheit. Dabei wurden massive Zweifel an der Verbreitung durch wilde Zugvögel laut. Das Nordwestradio hatte zu der Veranstaltung eingeladen.

Meyer sprach von fundierten Zweifeln an der Zugvögel-Theorie. So sei nicht ein einziges totes und mit dem Virus infiziertes Tier in Niedersachsen gefunden worden. Auch deswegen stellte der Minister die Verhältnismäßigkeit der Stallpflicht in Frage. „Wir haben den Kommunen nahe gelegt, Ausnahmen zu machen.“ Gerade Rassegeflügelzüchter seien stark betroffen. Aber auch die Landwirtschaft. Schließlich „leben vier Millionen Freilandhühner in Niedersachsen und dürfen nach vier Wochen im Stall nicht mehr als solche vermarktet werden“. Es entstünden massive Schäden.

Professor Eberhard Haunhorst als Präsident des Landesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) sowie Werner Hupperich vom „Wissenschaftsforum Aviäre Influenza“ beleuchteten das Thema von der akademischen Warte her. Letzterer betonte: „Es reicht ein Kontakt durch Transporte.“ Ob diese der Hauptverbreitungsweg sind?, fragte Nordwestradio-Moderator Stefan Pulß nach, was Hupperich bestätigte. Es sei außerdem wichtig, die Schlachthöfe zu überwachen, forderte der Wissenschaftler.

Laves-Präsident Haunhorst berichtete von der Analyse der Umgebung betroffener Ställe. „Wir haben Stäube, Futtermittel und Trinkwasser untersucht, aber nichts gefunden. Wir müssen weiter forschen und das aktive Monitoring ausbauen.“ Letzteres meint zum Beispiel, dass Jäger Wildvögel schießen, die dann analysiert werden können.

Weitere Ursachenforschung forderte auch Putenhalter Eckhard Wendt aus der Gemeinde Großenkneten. Nach einem Ausbruch stünde eine zweimalige Desinfizierung des betroffenen Betriebs an, bevor nach einer Pause wieder eingestallt würde. Anschließend würden Proben genommen. „Mehr kann ich nicht machen“, so der Bauer, der aber gerne mehr machen würde. Er forderte weitere Hinweise, „um mein Verhalten als Landwirt zu optimieren“.

Als Vertreter des Zentralverbands der Geflügelwirtschaft war Präsident Friedrich-Otto Ripke eingeladen, der jedoch verhindert war. Stattdessen sprang Henner Schönecke aus dem Vorstand des Verbands ein. Er betonte, dass es um Familien geht, die von der Tierhaltung leben, und forderte „massive Unterstützung von der Politik“. Was die Verbreitung angeht, legte er Wert darauf, dass der Vogelgrippevirus in Wildvogelbeständen gefunden wurde, aber eben nicht im Futter oder in Transportkisten. Debatten um eine Übertragung auf beiden letztgenannten Wegen seien „Phantomdiskussionen“.

Die am Dienstag aufgezeichnete Veranstaltung, zu der rund 30 Zuhörer erschienen waren, wird voraussichtlich am Mittwoch von 18.05 bis 19 Uhr in der Sendung „Nordwestradio unterwegs“ ausgestrahlt.