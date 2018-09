Diese Hilfe kommt gezielt an

Wardenburg/Kathmandu - Besuch aus Nepal im Wardenburger Rathaus: Geeta Manandhar hat zusammen mit ihrer Nichte Situ und ihren Freundinnen Tara und Laxmi die Gemeinde im Oldenburger Land besucht – und insbesondere die örtliche Eine-Welt-Gruppe. Seit dem verheerenden Erdbeben 2015 unterstützen die Wardenburger um Cordula Rau die Frauen aus der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu.

Rau kennt Manandhar persönlich, noch aus der Zeit, als sie in den 1980er-Jahren als Krankenschwester in einem Hospital in dem südasiatischen Land gearbeitet hat. Unterstützung für Nepal leisten Rau und die Gruppe bereits seit 15 Jahren. Begrüßt wurden die vier Frauen von Bürgermeisterin Martina Noske und Mitgliedern des Kulturausschusses. Die Kommune hatte den Aufbau einer Schule in einem Dorf, das durch die Naturkatastrophe zu 90 Prozent zerstört worden war, seinerzeit mit 2 000 Euro gefördert.

Manandhar arbeitet in ihrem Land als Sprachlehrerin. Die Spenden, die sie aus Deutschland erhält, gibt sie gezielt an arme Familien weiter, damit diese die Schulausbildung ihrer Kinder – Mädchen wie Jungen – finanzieren können. „Eigentlich ist die Schule in Nepal kostenlos“, berichtete sie auf Englisch. Die mangelnde finanzielle Ausstattung zwinge die Einrichtungen jedoch, „Gebühren“ zu erheben: für Prüfungen etwa, oder den Sportunterricht.

Vergleiche zwischen Deutschland und ihrer Heimat ließen sich eigentlich nicht ziehen, sagte die höfliche Nepalesin. Wirtschaftlich liege ihr Land natürlich weit zurück. Doch das sei nicht unbedingt schlimm: „Was wir machen, machen wir auf unsere Art“, meinte sie selbstbewusst: „Es ist gut, in Nepal zu leben.“ Ihre Nichte Situ, die Medizin studiert und später als Frauenärztin arbeiten möchte, plane deshalb auch nicht, ihre Heimat zu verlassen. „Es gibt viel Harmonie in Nepal“, erklärte Geeta Manandhar ihren Gastgebern. Dies sei umso bemerkenswerter, da das Land so viele Unterschiede aufweise – geografische, religiöse, gesellschaftliche und sprachliche. Vom Wiederaufbau Nepals nach dem Erdbeben vermochte nicht so viel Gutes zu berichten: So manche Arbeiten seien ins Stocken geraten und sind immer noch unvollendet. Anstelle vieler bedeutsamer, historischer Gebäude setzte die Regierung zwanghaft auf Modernes. Das sei nicht immer glücklich oder gelungen. Der Sinn von Entwicklung nach westlichen Maßstäben solle stets hinterfragt werden. „Wir müssen unsere Kultur bewahren“, unterstrich sie. Und ob die Stadt unbedingt eine Einschienenbahn brauche, oder nicht: „Wir sollten nicht vergessen, die Menschen weiter zu bilden.“ Als Gastgeschenk übergab Manandhar Bürgermeisterin Noske gerahmte Fotos der wiederaufgebauten Schule im Distrikt Sindhupalchok östlich von Kathmandu. J fra