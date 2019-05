Bosak folgt auf Brammer an der SPD-Spitze

Landtagsabgeordneter tritt nach 18 Jahren nicht wieder an / 92 Prozent für Nachfolger

+ Die SPD-Führungsspitze: Marco Dittmer, Keno Thurau, Matthias Kluck, Bernd Bischof, Thore Güldner, Stephan Bosak, Rainer Lange, Stefan Lustig, Sandra Aichele, Uta Wilms, Hannelore Hunter-Roßmann und Werner Wulf (v. l.). Foto: SPD

Wardenburg – Die SPD im Landkreis Oldenburg hat Stephan Bosak aus der Gemeinde Ganderkesee mit 92 Prozent der abgegebenen Stimmen zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. In seiner Antrittsrede bedankte er sich und machte deutlich, dass er sich auf die anstehenden Aufgaben freut. Am Sonnabend endete beim Parteitag des Unterbezirks Oldenburg-Land im „Wardenburger Hof“ in Wardenburg die Amtszeit seines Vorgängers Axel Brammer. Der Landtagsabgeordnete aus der Gemeinde Hatten war nach 18 Jahren nicht wieder angetreten.