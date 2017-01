Susanne Irene Springer stellt in Wardenburg aus

Abstrakte Bilder und erotische Aktmalerei

+ Die Künstlerin fertigt ihre Bilder stets mithilfe ihrer Gefühle an. Es ist ihr wichtig, sich mit dem Werk zu identifizieren.

Wardenburg - In der ersten Kunstausstellung im neuen Jahr im Wardenburger Rathaus präsentiert Susanne Irene Springer aus Edewecht unter dem Titel „(M)ein neuer Weg“ abstrakte Kunstwerke und fotorealistische erotische Aktmalerei. Die Schau wird am Sonntag, 15. Januar, um 11 Uhr eröffnet.

Die Künstlerin verwendet in ihren Arbeiten hochwertige Künstlerfarbe sowie Leinwände und greift dabei sehr gern auf Naturmaterialien wie Sand, Lehmboden und Kieselsteine zurück, heißt es in der Ankündigung. All dies verarbeitet sie mit verschiedensten Techniken auf der Leinwand. „Mit Farbpigmenten verbunden, entstehen dann ganz außergewöhnliche Bilder, die die Schönheit und das Licht des Lebens widerspiegeln.“

Die Autodidaktin stellt Kunstwerke vor, die mit ihren Gefühlen im Einklang stehen. Sie nutzt ihre Freiheit und den Mut, ihre Gefühle und Gedanken, ihre Träume und Wünsche in Bildern auszudrücken und festzuhalten.

„Aber in allererster Linie helfen mir meine Gefühle, denn ohne sie wäre keines meiner Bilder entstanden. Es gibt für mich kein Richtig oder Falsch. Wichtig ist, dass ich mich mit dem Gegenüber, dem Bild, identifizieren kann“, so die Künstlerin über ihr Schaffen. „Es sind alles Augenblicke, die mit Worten nicht oder nur schwer zu beschreiben sind. Frei von irgendwelchen Klischees, völlig ungezwungen.“