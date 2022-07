Während des Fahrens Handy benutzt – 1.050 Euro

Von: Dierk Rohdenburg

Mit Handy am Ohr aufgefallen. Für eine Delmenhorster Autofahrerin wurde das richtig teuer. © dpa

Landkreis – „Während der Fahrt das Handy benutzt - 1.050 Euro“ titelt die Polizeipressestelle Delmenhorst einen Beitrag von Mittwoch.

Danach kontrollierten Beamte der Polizei Delmenhorst am Mittwoch gegen 10.50 Uhr eine Frau auf dem Hasporter Damm, weil sie während der Fahrt ein Mobiltelefon genutzt hatte.

Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass die 24-jährige Delmenhorsterin zur Festnahme ausgeschrieben war. Die Frau musste die Beamten zur Dienststelle begleiten. Nach der Zahlung des haftbefreienden Betrags in Höhe von 1.050 Euro konnte sie die Dienststelle wieder verlassen. Der Bußgeldbescheid für den Verkehrsverstoß wird in den nächsten Wochen bei ihr ankommen. Der dürfte ein wenig niedriger liegen.

Trotz Alkohol, Drogen und eines bestehenden Fahrverbots hat sich ein 37-jähriger Bremer ans Steuer eines Lastwagens gesetzt – und am Dienstag gegen 9.30 Uhr auf der B 212 bei Ganderkesee einen Unfall gebaut. Wie die Polizei berichtet, war zuvor ein 59-jähriger Delmenhorster mit einem Ford von der Autobahn 28 kommend in Richtung Bookholzberg unterwegs. Dabei wollte er nach rechts in die Straße „Am Rennfeuer“ abbiegen, musste aber an einer roten Ampel halten. Darauf reagierte der Bremer, der hinter ihm fuhr, zu spät. Es kam zu einem Auffahrunfall mit geringen Sachschäden.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Alkoholisierung des Lastwagenfahrers fest. Ein Test ergab denn auch einen Alkoholwert von 1,04 Promille. „Ferner zeigte er Anzeichen einer Beeinflussung durch berauschende Mittel“, schildern die Beamten die Unfallaufnahme. Ein weiterer Test zeigte eine mögliche Einnahme von Methamphetamin an.

Unfall in Ganderkesee

Beim Zurücksetzen auf die Gegenfahrbahn hat eine 34-jährige Frau aus dem Landkreis Wesermarsch am Dienstag gegen 17.35 Uhr zwischen Ganderkesee und Havekost einen Verkehrsunfall ausgelöst. Sie war zuvor mit ihrem Ford auf der Birkenheider Straße in Richtung Havekost unterwegs gewesen, berichtet die Polizei. Sie hatte beabsichtigt, in die Straße Donnermoor abzubiegen, verpasste allerdings die Einmündung. Beim Zurücksetzen geriet ihr Auto auf die Gegenfahrbahn. Ein 48-Jähriger aus der Gemeinde Harpstedt war mit seinem Ford in Richtung Ganderkesee unterwegs und konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Wagen der Verursacherin war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Die Beamten geben die Schadenshöhe mit rund 8500 Euro an.